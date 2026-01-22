El fuego se descontroló y mantiene en vilo a Villa Lago Rivadavia

El incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces mostró en las últimas horas un comportamiento crítico y desbordado, con un avance acelerado hacia sectores cercanos a Villa Lago Rivadavia. La combinación de altas temperaturas, viento intenso y baja humedad generó condiciones propicias para una rápida propagación del fuego.

Durante la noche del miércoles se concretaron evacuaciones preventivas, especialmente en áreas próximas a la Portada Norte y zonas altas, y varias familias fueron alojadas en la escuela N° 103. El frente principal superó la laguna Froilán y continuó su desplazamiento hacia Villarino y sectores vinculados a Cholila, aumentando la preocupación en la región.

Brigadas y bomberos trabajan de manera ininterrumpida para contener el avance, incluso durante la noche, mientras las autoridades mantienen un monitoreo permanente y no descartan nuevas medidas preventivas. La prioridad sigue siendo resguardar a la población ante un incendio que permanece activo y con un comportamiento imprevisible.

R.G.