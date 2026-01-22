20°
19° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 22 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio PNLA
22 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El fuego se descontroló y mantiene en vilo a Villa Lago Rivadavia

El incendio en el PNLA avanzó con fuerza durante las últimas horas, obligó a evacuaciones preventivas y encendió todas las alertas en la zona norte, donde las condiciones climáticas extremas y la topografía compleja dificultan el combate.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces mostró en las últimas horas un comportamiento crítico y desbordado, con un avance acelerado hacia sectores cercanos a Villa Lago Rivadavia. La combinación de altas temperaturas, viento intenso y baja humedad generó condiciones propicias para una rápida propagación del fuego.

 

Durante la noche del miércoles se concretaron evacuaciones preventivas, especialmente en áreas próximas a la Portada Norte y zonas altas, y varias familias fueron alojadas en la escuela N° 103. El frente principal superó la laguna Froilán y continuó su desplazamiento hacia Villarino y sectores vinculados a Cholila, aumentando la preocupación en la región.

 

Brigadas y bomberos trabajan de manera ininterrumpida para contener el avance, incluso durante la noche, mientras las autoridades mantienen un monitoreo permanente y no descartan nuevas medidas preventivas. La prioridad sigue siendo resguardar a la población ante un incendio que permanece activo y con un comportamiento imprevisible.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: habrá un corte programado de luz este jueves
2
 Situación crítica en Los Alerces: el fuego avanza y las condiciones climáticas complican el combate
3
 Caleta Olivia: hallan más restos humanos
4
 La atacó mientras sostenía a su hija: Quedó imputado
5
 El humo de los incendios se ve en gran parte de la provincia
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -