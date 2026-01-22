20°
Jueves 22 de Enero de 2026
sociedad
Invitación a la pesca deportiva: ambientes para la familia y paseos educativos

El Director de Pesca Continental destacó la disponibilidad de lugares cercanos para quienes pescan con su familia y confirmó que en la última temporada se superaron los 20.000 permisos vendidos.
Por Redacción Red43

La diversidad de ambientes en la región permite que la actividad sea accesible para distintos perfiles. Pablo Buono detalló que, mientras algunos buscan truchas trofeo en sitios alejados, "hay pescadores que vienen con la familia y buscan ambientes más cercanos a las ciudades, por ejemplo, a Willmanco, Río Grande o Futaleufú". Esta variedad ha impulsado un crecimiento constante en la cantidad de aficionados que eligen la provincia, recuperando la tendencia previa a la pandemia. Al respecto, el funcionario señaló que en la última temporada que finalizó en noviembre "pasamos los 20.000 permisos", notando un incremento tanto en pescadores locales como en turistas nacionales y extranjeros que reconocen a Chubut como un lugar de ambientes prístinos.

 

Como parte de esta invitación a sumarse a la disciplina, Buono resaltó el valor educativo de la piscicultura, un espacio abierto a la comunidad: "es un lugar genial, un predio hermoso que tenemos y sobre todo para disfrutar ahora en verano, la entrada es gratuita y los chicos les pueden dar de comer a las truchas". Esta iniciativa forma parte de un plan integral para involucrar a los más jóvenes a través de charlas y resiembras en las escuelas. Para el director, el fomento de la actividad recreativa es la mejor defensa del recurso hídrico, asegurando que "cuanto más pescadores deportivos tengamos, eso desplaza a los furtivos", promoviendo además el cuidado de la ecología, el manejo de la basura y la prevención de incendios en el entorno natural.

 

 

 

 

