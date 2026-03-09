La Escuela Galesa Ysgol y Cwm celebró 10 años de compromiso con la preservación de su cultura y tradiciones

La comunidad educativa de la escuela Ysgol y Cwm celebró su 10° aniversario con un emotivo acto que reunió a autoridades municipales, docentes, estudiantes y familias, destacando el crecimiento de la institución y su compromiso con la preservación de la cultura y las tradiciones galesas en la región.

En representación del Municipio de Trevelin y sus Parajes estuvieron presentes el intendente Héctor Ingram; el secretario coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; el secretario de Cultura y Educación, Gustavo de Vera; la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Claudia Garitano, junto a los concejales Facundo Pais y Diana Sbil Maripan.

Durante el acto hicieron uso de la palabra la directora del nivel primario, Diana Jenkins, y el director del nivel secundario, Carlos de Oro, quienes recordaron los primeros pasos de la institución y destacaron su crecimiento a lo largo de la última década, resaltando el acompañamiento de las familias y autoridades para seguir recibiendo a nuevas generaciones que mantienen vivas la cultura y las tradiciones galesas.

Uno de los momentos más significativos fue el testimonio de Erica Hammond, primera directora de la institución en 2016, quien recordó que las primeras reuniones para comenzar a organizar las clases se realizaban en la histórica capilla Bethel. También rememoró los inicios en un pequeño edificio con apenas dos aulas y una dirección que funcionaba al mismo tiempo como espacio administrativo, portería y cocina, y cómo con el tiempo la escuela fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy.

Durante la celebración, junto a María de Oro, estudiantes de distintos años realizaron una interpretación musical. También estudiantes y bailarinas del grupo de danzas de Jessica Jones presentaron un número artístico, mientras que alumnos del nivel secundario interpretaron una canción que invita a comprender la escuela como un refugio, un lugar que siempre está para acompañar a cada estudiante cuando lo necesita.

En el marco del aniversario, el intendente Héctor Ingram encabezó el descubrimiento de una placa conmemorativa en el ingreso al establecimiento, recordando los 10 años de trayectoria de la institución.

Alwen Green, presidenta de la asociación de la escuela, también se dirigió a los presentes, agradeció el acompañamiento permanente de las familias, docentes y autoridades. En sus palabras, destacó especialmente el trabajo y las gestiones realizadas por las distintas comisiones que, a lo largo de estos años, contribuyeron al crecimiento de la institución, permitiendo consolidar la escuela que hoy forma parte activa de la comunidad educativa de Trevelin.

Los festejos finalizaron con el tradicional corte de torta y el canto del feliz cumpleaños en galés, compartido por toda la comunidad educativa.