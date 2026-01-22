Incendios en Parques Nacionales: proponen proyecto para actualizar leyes de casi cien años

Ante la voracidad de los incendios que año tras año castigan a la Patagonia, surge desde Chubut una propuesta que busca escalar al Congreso de la Nación: reformar el modelo de gestión de los Parques Nacionales. Horacio Quintero, poblador cordillerano y actual secretario coordinador de la presidencia de la Legislatura provincial y conocedor de la realidad actual que atraviesa la cordillera, presentó un proyecto de ley que propone un giro de 180 grados en la forma en que el Estado interviene en estas áreas protegidas.

Para Quinteros, el problema no es solo la falta de aviones o brigadistas, sino una estructura normativa obsoleta. "La ley de creación de la Administración de Parques Nacionales es de 1934. Tenemos prácticamente un siglo de una reglamentación que no ha cambiado profundamente y que no permite una intervención inmediata ante la emergencia", explicó.

Un tema de trascendencia nacional y mundial

El proyecto pone el foco en que el impacto de estos siniestros trasciende las fronteras de Chubut. Al tratarse de Parques Nacionales que, en casos como Los Alerces, son Patrimonio de la Humanidad, la discusión debe ser de resorte nacional. "Estamos hablando de un recurso que es del mundo entero. He visto quemarse cosas que la generación que viene ya no va a conocer", lamentó Quintero.

El dirigente enfatizó que su propuesta no busca la "transferencia de las tierras" (desmintiendo rumores de proyectos inmobiliarios), sino la transferencia de la administración. El objetivo es flexibilizar la intervención y permitir que los actores locales —municipios, provincia, pobladores y prestadores— tengan una silla en la mesa de decisiones.

Prevenir es más barato que atacar

Uno de los puntos centrales del proyecto es la eficiencia en el gasto público. Quintero sostiene que el sistema actual reacciona tarde, cuando el siniestro ya se desarrolló, lo cual es exponencialmente más caro.

"Cuando aumentás la intervención posterior al evento, quiere decir que no estás manejando bien el evento. Todo lo que se hace en la emergencia es más caro para el Estado nacional, provincial y municipal".

El proyecto propone integrar a los pobladores preexistentes, a los intendentes de las localidades vecinas (Cholila, Esquel, Trevelin) y a las áreas de turismo y producción en una unidad de gestión más ágil. "El fuego no reconoce jurisdicciones. Cuando se inicia en un Parque Nacional, termina afectando la unidad económica de toda la región", señaló.

Adaptarse a los nuevos tiempos

Quintero reconoció que la propuesta ha generado debates intensos, pero se mostró firme en la necesidad de avanzar. "Hay gente que me ha dicho que soy un trasnochado, pero estoy convencido de que la cosa tiene que pasar por acá. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada".

El proyecto ya fue enviado al Gobernador de Chubut, al Vicegobernador y a legisladores nacionales con el fin de que sea tomado por la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados o de Senadores. El objetivo final es claro: que la protección del patrimonio natural de los argentinos deje de ser una reacción desesperada ante el fuego y pase a ser una política de Estado moderna, participativa y, sobre todo, preventiva.









M.G