Esquel: lanzan talleres gratuitos para aprender a usar el celular y la computadora

Con el objetivo de reducir la brecha digital y brindar herramientas prácticas para la vida cotidiana, la Municipalidad de Esquel, a través de la Dirección de Educación y en el marco de la gestión del intendente Matías Taccetta, lanzó una variada oferta de talleres de verano gratuitos. Se trata de capacitaciones intensivas de un mes de duración que se dictarán en los dos Puntos Digitales de la ciudad.

La Directora de Educación Municipal, Daniela Otero, destacó la importancia de estas propuestas para la integración de los vecinos: "Apuntamos a que la persona sea más autónoma, desde sacar un turno médico hasta realizar gestiones de forma segura", señaló, subrayando que la iniciativa busca que los asistentes logren mayor independencia en un mundo donde lo administrativo y social pasa hoy por la virtualidad.

Seis propuestas para todos los niveles

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 27 de enero, mientras que las clases darán inicio el miércoles 28. La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años y se divide en dos categorías:

1. Nivel Inicial (No requiere saberes previos):

Uso responsable de dispositivos móviles.

Comunicación digital (WhatsApp y redes sociales).

Alfabetización digital (Gmail, teclado y turnos online).

2. Nivel Avanzado (Requiere conocimientos básicos):

Introducción a Microsoft Word.

Gestión de inventarios en Excel.

Diseño con Canva.

Seguridad y acompañamiento

Uno de los ejes centrales de esta capacitación es la prevención de estafas virtuales. Al respecto, Ayelén Alarcón, educadora del Punto Digital, junto al instructor Carlos Fritz, explicaron que es prioritario que los vecinos aprendan a identificar links sospechosos y a proteger sus cuentas de WhatsApp para evitar intervenciones malintencionadas.

Inscripciones y cupos

Cada taller cuenta con un cupo limitado de 12 lugares por Punto Digital para garantizar una enseñanza personalizada. Los interesados deben acercarse de manera presencial de 07:00 a 13:00 horas para realizar una breve entrevista y determinar qué taller se ajusta mejor a sus necesidades.

Lugares y contactos:

Punto Digital 1: Pasaje Tecka 1180, B° Don Bosco. Teléfono: 2945-636304.

Punto Digital 2: Pasaje de los Niños, B° Estación. Teléfono: 2945-414518.









M.G