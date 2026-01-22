Provincia refuerza el combate contra incendios forestales con un masivo despliegue de brigadistas y recursos aéreos

Desde el Gobierno del Chubut se informó que se mantiene un despliegue de gran escala para contener los focos ígneos que afectan la región de la Cordillera. De acuerdo con el último reporte oficial, el operativo en el Parque Nacional Los Alerces cuenta con la participación de 240 personas y el apoyo de siete medios aéreos. Las autoridades provinciales destacaron que las tareas se ejecutan de manera articulada entre la gestión del gobernador Ignacio Torres, la Administración de Parques Nacionales y la Agencia Federal de Emergencia, concentrando los esfuerzos en seis sectores de difícil acceso donde el fuego ha avanzado sobre bosques nativos y pastizales.

En el sector de Villa Lago Rivadavia, las fuentes oficiales confirmaron que el personal debió reubicarse para realizar tareas de enfriamiento luego de que las llamas sobrepasaran las líneas de defensa iniciales. Desde el Comando Unificado se detalló que se procedió al reposicionamiento de equipos de bombeo en el cañadón y se iniciaron tareas de evacuación preventiva debido al comportamiento extremo de la columna de humo observado en las últimas horas. No obstante, los equipos técnicos señalaron que las precipitaciones registradas recientemente, con acumulados de hasta 10 mm, podrían actuar favorablemente para facilitar las tareas de control antes de que las condiciones meteorológicas vuelvan a ser críticas el próximo fin de semana.

La Secretaría de Bosques de la Provincia, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, comunicó que se está utilizando tecnología de monitoreo con drones y aviones observadores para detectar puntos calientes en zonas aledañas a las poblaciones. Según la información brindada por los responsables del operativo, se han identificado focos secundarios producto de material rodante en Punta Mattos y Zanjón Hondo, áreas donde se reforzó la presencia de helicópteros con helibalde. Asimismo, se anunció que para la jornada del viernes está previsto el arribo de 48 nuevos brigadistas pertenecientes a la Brigada Nacional para sumarse a la línea de combate.

Respecto a otros siniestros en la región, el Gobierno provincial precisó que el incendio en la zona de El Turbio, originado por una descarga eléctrica, se encuentra controlado en un 90% tras afectar unas 3.125 hectáreas. Por su parte, el foco detectado en Puerto Patriada, específicamente en el sector de Primera Cantera, ya ha sido contenido en su totalidad. En ambas zonas, la Secretaría de Bosques mantiene guardias operativas y trabajos con maquinaria pesada para asegurar el perímetro y realizar la liquidación de los focos que aún presentan actividad mínima.

