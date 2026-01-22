20°
Jueves 22 de Enero de 2026
22 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Calendario ANSES: quiénes cobran este viernes 23 de enero con el nuevo aumento

El organismo nacional abona jubilaciones superiores al mínimo, Asignación por Embarazo y Prestación por Desempleo. Todos los haberes del mes incluyen la actualización del 2,47% por movilidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, informó el cronograma de pagos para este viernes 23 de enero. La jornada marca el inicio de los pagos para los jubilados que perciben más de un haber mínimo y el cierre del calendario mensual para las beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

 

 

Cabe destacar que, conforme a la normativa vigente, todas las prestaciones percibidas este mes incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.

 

 

Detalle de cobros para el viernes 23

 

A continuación, se detallan los grupos que tendrán sus haberes depositados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

 

 

  • Jubilaciones y pensiones (que superan el haber mínimo): Documentos terminados en 0 y 1.

     

  • Asignación por Embarazo (AUE): Documentos terminados en 9 (Fin del cronograma).

     

  • Prestación por Desempleo: Documentos terminados en 2 y 3.

     

 

 

Guía: ¿Cómo consultar fecha y lugar de cobro?

 

Para aquellos beneficiarios que tengan dudas sobre su liquidación o medio de pago, ANSES dispone de cuatro canales digitales habilitados:

 

 

  1. Web Oficial: Ingresando a www.anses.gob.ar en la sección "Calendario de pagos".

     

  2. Mi ANSES: Entrando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección Cobros > Consultar fecha y medio de cobro.

     

  3. App Mi ANSES: En la aplicación móvil, buscar en el menú Mis datos > Mis fechas de cobro.

     

  4. Atención Virtual: Mediante la plataforma de trámites a distancia, en la opción de Consultas rápidas > Cuándo y dónde cobro.

     

 

 

F.P

 

