Atención: este viernes no habrá atención al público en la Cooperativa 16 de Octubre

La Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo 16 de Octubre informó a sus asociados y usuarios que este viernes 23 de enero no habrá atención al público en sus oficinas administrativas de las ciudades de Esquel y Trevelin.

La medida responde a la conmemoración del 65° Aniversario de la fundación del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, jornada establecida como día no laborable para los trabajadores del sector.

Guardias garantizadas

Desde la prestataria aclararon que, a pesar del cierre de las dependencias comerciales y administrativas, la operatividad del sistema no se verá afectada. En este sentido, se confirmó que:

Las guardias del Servicio Sanitario funcionarán con normalidad.

Las guardias del Servicio Eléctrico estarán activas para atender cualquier contingencia.

De esta manera, se garantiza la atención de reclamos urgentes y la continuidad de la prestación de los servicios esenciales en ambas localidades durante toda la jornada. La atención administrativa se retomará en sus horarios habituales a partir del próximo día hábil.

