Por Redacción Red43

Atención: este viernes no habrá atención al público en la Cooperativa 16 de Octubre

El cierre afecta a las oficinas de Esquel y Trevelin por el aniversario del Sindicato de Luz y Fuerza. Las guardias de agua y luz funcionarán con normalidad.
Por Redacción Red43

La Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo 16 de Octubre informó a sus asociados y usuarios que este viernes 23 de enero no habrá atención al público en sus oficinas administrativas de las ciudades de Esquel y Trevelin.

 

 

La medida responde a la conmemoración del 65° Aniversario de la fundación del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, jornada establecida como día no laborable para los trabajadores del sector.

 

 

Guardias garantizadas

 

Desde la prestataria aclararon que, a pesar del cierre de las dependencias comerciales y administrativas, la operatividad del sistema no se verá afectada. En este sentido, se confirmó que:

 

 

  • Las guardias del Servicio Sanitario funcionarán con normalidad.

     

  • Las guardias del Servicio Eléctrico estarán activas para atender cualquier contingencia.

     

 

De esta manera, se garantiza la atención de reclamos urgentes y la continuidad de la prestación de los servicios esenciales en ambas localidades durante toda la jornada. La atención administrativa se retomará en sus horarios habituales a partir del próximo día hábil.

 

 

F.P

 

