Jueves 22 de Enero de 2026
Lapenna desmintió rumores sobre su posible designación en el PNLA

El ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna, negó los rumores que lo vinculaban con la intendencia del Parque Nacional Los Alerces y aseguró que la información es falsa. 
El ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia del Chubut, Diego Lapenna, desmintió versiones que indicaban que asumiría como intendente del Parque Nacional Los Alerces.

 

 

En comunicación con Red43, el funcionario fue contundente al negar los rumores: “Es todo mentira”, aseguró, descartando cualquier posibilidad de ocupar ese cargo.

 

 

Las versiones habían comenzado a circular en las últimas horas, generando especulaciones sobre un eventual cambio en la conducción del área protegida. Sin embargo, Lapenna dejó en claro que continúa desempeñando sus funciones al frente del Ministerio de Turismo provincial y que no existe ninguna designación ni propuesta en ese sentido.

 

 

 

