Solidaridad patagónica: brigadistas de Santa Cruz ya combaten el fuego en Los Alerces

El incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces no da tregua. Según el último informe del Comando Operativo Conjunto emitido este jueves 22 de enero, el fuego ya ha devastado aproximadamente 10.000 hectáreas de bosque nativo y matorral. Las condiciones meteorológicas, caracterizadas por el calor extremo y la baja humedad, junto a una topografía de difícil acceso, mantienen varios focos fuera de control.

El reporte técnico advierte sobre un fenómeno meteorológico extremo: la formación de columnas convectivas y pirocúmulos (nubes de fuego). Estas estructuras no solo indican la gran intensidad del incendio, sino que generan sus propios sistemas de viento, capaces de lanzar chispas a grandes distancias y crear nuevos focos activos de manera imprevisible.

Solidaridad patagónica: el apoyo de Santa Cruz

Ante la magnitud del siniestro, la Administración de Parques Nacionales dispuso el traslado de refuerzos desde el sur. Un contingente de 10 agentes provenientes del Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz) arribó a Chubut para integrarse inmediatamente a la línea de fuego.

El grupo santacruceño está compuesto por 6 brigadistas especializados en incendios forestales y 4 guardaparques de conservación territorial. Los combatientes llegaron equipados con herramientas de terreno y equipos de agua de última generación, elementos vitales para los ataques directos en los frentes más agresivos del incendio.

Operativo en terreno

Actualmente, el despliegue cuenta con cerca de 300 brigadistas que trabajan palmo a palmo. El operativo incluye personal de:

Administración de Parques Nacionales (APN).

Servicios provinciales de manejo del fuego.

Cuerpos de bomberos voluntarios.

Apoyo logístico y medios aéreos (aviones hidrantes y helicópteros).

La estrategia de combate prioriza en estas horas la seguridad del personal desplegado sobre la Ruta Provincial 71, que funciona como la arteria principal para el movimiento de equipos y suministros. Las autoridades advirtieron que, sin la llegada de precipitaciones significativas, el número de hectáreas afectadas seguirá en aumento, poniendo en riesgo uno de los patrimonios naturales más importantes de la humanidad.

F.P