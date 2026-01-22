Argentina cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja de su historia

En una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno Nacional presentó el informe preliminar de criminalidad de 2025. Los datos arrojan un balance histórico: Argentina registró la tasa de homicidios más baja desde el inicio de la serie estadística en el año 2000, consolidándose como el país con menor índice de muertes violentas de América Latina.

La tasa de homicidios descendió al 3,7% cada 100 mil personas, una caída significativa respecto al 4,4% registrado al inicio de la gestión en diciembre de 2023. En términos absolutos, esto significa que en 2025 hubo 1.705 homicidios, 342 menos que en 2023. “Son 392 vidas que se salvaron en estos dos años; homicidios que no ocurrieron y cada vida cuenta”, enfatizó Monteoliva.

El éxito del "Plan 90-10" y el caso Rosario

La cartera de Seguridad atribuyó el 70% de esta reducción a la implementación del Plan 90-10, una estrategia que concentra esfuerzos en los municipios que históricamente reúnen el 90% de los delitos graves. Gracias a esta intervención, el área de concentración criminal se redujo de 193 municipios en 2023 a 180 en 2025.

Otro punto destacado fue el impacto del Plan Bandera en Rosario. Según las cifras oficiales, los homicidios en las zonas monitoreadas por fuerzas federales bajaron un 22% respecto a 2024, acumulando una caída del 70% desde el inicio de la intervención hace dos años.

Robos: un quiebre en la tendencia

Más allá de los delitos contra la vida, el informe reveló una mejora sustancial en la seguridad ciudadana cotidiana. Los robos (simples y agravados) disminuyeron un 20,8% a nivel nacional, situándose en una tasa de 798 casos cada 100 mil habitantes.

La ministra destacó que esta baja es "homogénea" en todo el país, ya que ninguna de las 24 jurisdicciones mostró incrementos en este rubro. “Hemos alcanzado una tasa similar al año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, con la diferencia de que hoy tenemos normalidad absoluta en la circulación y la actividad económica”, señaló la funcionaria.

Contexto Latinoamericano

El informe pone de relieve la excepcionalidad del caso argentino en una región compleja. Mientras que América Latina representa el 9% de la población mundial pero carga con el 35% de los homicidios globales (con una tasa media del 17%), Argentina se ubica casi cinco veces por debajo de ese promedio regional con su 3,7%.

Aunque el informe definitivo del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) se publicará en marzo, estos datos preliminares ratifican, según el Gobierno, que 15 de las 24 provincias argentinas han mejorado sus indicadores de seguridad durante el último año.

