Esquel abre el agua: comienza la preinscripción para la Escuela Municipal de Canotaje

Con la llegada de la temporada estival y el entorno natural privilegiado que rodea a la ciudad, la Secretaría de Deportes y Recreación de Esquel anunció la apertura de las preinscripciones para la Escuela Municipal de Canotaje. La iniciativa busca fomentar la actividad física al aire libre y brindar conocimientos técnicos sobre la navegación en kayak y canoa.

El objetivo de la escuela es doble: por un lado, promover la iniciación deportiva en edades tempranas y, por otro, generar conciencia sobre la seguridad náutica y el cuidado del medio ambiente. Las clases están diseñadas para que los alumnos adquieran habilidades de equilibrio, remo y maniobras básicas en un entorno controlado y seguro.

Requisitos y destinatarios

La convocatoria está dirigida a niños, niñas y adolescentes que deseen incursionar en este deporte. Según se informó desde el área de Deportes, los interesados deben cumplir con los siguientes pasos para asegurar su lugar:

Saber nadar: Es un requisito fundamental para garantizar la seguridad durante las prácticas en el agua.

Documentación: Presentar fotocopia de DNI y la correspondiente ficha médica autorizada.

Cómo realizar la preinscripción

Para facilitar el trámite, los padres o tutores interesados deben acercarse a las oficinas de la Secretaría de Deportes, ubicadas en el complejo deportivo municipal, en el horario de atención administrativa. Allí se les brindará información detallada sobre los días de cursada, los horarios disponibles y el equipamiento necesario para participar.

Desde el municipio destacaron que el canotaje es una de las disciplinas con mayor crecimiento en la región cordillerana, no solo como práctica competitiva sino también como actividad recreativa y turística. "Queremos que los chicos aprendan a disfrutar de nuestros espejos de agua con responsabilidad y técnica", señalaron desde la organización.

F.P