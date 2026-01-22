Emergencia ígnea en Los Alerces

El operativo para contener los focos ígneos en el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada continúa con un despliegue de recursos humanos y técnicos sin precedentes en la región. Tras una nueva reunión del Comité de Emergencia en Cholila, las autoridades confirmaron que el combate del fuego se da en un contexto ambiental sumamente delicado, producto de la sequía más grave registrada desde 1965. Esta situación se agravó recientemente debido a tormentas eléctricas que originaron nuevos focos, sumado a condiciones meteorológicas adversas que por momentos dificultaron la operatividad de los medios aéreos por la baja visibilidad.

Actualmente, más de 400 brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de diversas provincias trabajan de manera conjunta en el terreno. En la zona de Lago Rivadavia, se debió proceder a la evacuación preventiva de varias familias debido al avance de las llamas, mientras que en otros sectores como Epuyén el panorama es más favorable con un alto porcentaje de contención. El operativo cuenta con el respaldo de aeronaves distribuidas en los puntos críticos, logrando una logística que integra esfuerzos de distintas jurisdicciones para proteger tanto el ecosistema del parque nacional como las zonas urbanas linderas.

Debido a la magnitud de la contingencia y la complejidad del terreno, se ha formalizado un pedido de colaboración a bomberos y personal de apoyo de localidades chilenas fronterizas. Esta cooperación internacional busca reforzar las líneas de defensa contra el fuego en Los Alerces y Lago Rivadavia, donde el personal de Protección Civil y Bosques mantiene un monitoreo constante de las necesidades de los vecinos afectados. El objetivo primordial de las tareas actuales es consolidar el control de los perímetros antes de que las condiciones de sequía y viento vuelvan a complicar la situación.

E.B.W.