10°
26°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 23 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio Activo PNLAChubut
22 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Emergencia ígnea en Los Alerces

Brigadistas y medios aéreos combaten los incendios en Chubut bajo condiciones climáticas críticas, marcadas por la sequía más severa de las últimas décadas y un despliegue regional coordinado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El operativo para contener los focos ígneos en el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada continúa con un despliegue de recursos humanos y técnicos sin precedentes en la región. Tras una nueva reunión del Comité de Emergencia en Cholila, las autoridades confirmaron que el combate del fuego se da en un contexto ambiental sumamente delicado, producto de la sequía más grave registrada desde 1965. Esta situación se agravó recientemente debido a tormentas eléctricas que originaron nuevos focos, sumado a condiciones meteorológicas adversas que por momentos dificultaron la operatividad de los medios aéreos por la baja visibilidad.

 

Actualmente, más de 400 brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de diversas provincias trabajan de manera conjunta en el terreno. En la zona de Lago Rivadavia, se debió proceder a la evacuación preventiva de varias familias debido al avance de las llamas, mientras que en otros sectores como Epuyén el panorama es más favorable con un alto porcentaje de contención. El operativo cuenta con el respaldo de aeronaves distribuidas en los puntos críticos, logrando una logística que integra esfuerzos de distintas jurisdicciones para proteger tanto el ecosistema del parque nacional como las zonas urbanas linderas.

 

Debido a la magnitud de la contingencia y la complejidad del terreno, se ha formalizado un pedido de colaboración a bomberos y personal de apoyo de localidades chilenas fronterizas. Esta cooperación internacional busca reforzar las líneas de defensa contra el fuego en Los Alerces y Lago Rivadavia, donde el personal de Protección Civil y Bosques mantiene un monitoreo constante de las necesidades de los vecinos afectados. El objetivo primordial de las tareas actuales es consolidar el control de los perímetros antes de que las condiciones de sequía y viento vuelvan a complicar la situación.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: habrá un corte programado de luz este jueves
2
 Caleta Olivia: hallan más restos humanos
3
 La atacó mientras sostenía a su hija: Quedó imputado
4
 Lapenna desmintió rumores sobre su posible designación en el PNLA
5
 Incendios en Parques Nacionales: proponen proyecto para actualizar leyes de casi cien años
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -