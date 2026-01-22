El mapa del fuego en Los Alerces: 73 brigadistas cercados por el humo y el clima adverso

La situación en el Parque Nacional Los Alerces ha entrado en una fase de extrema volatilidad. En este preciso momento, el despliegue técnico y humano se enfrenta a un escenario donde el fuego ha comenzado a "generar su propio clima". Las imágenes que llegan desde el centro de monitoreo muestran columnas convectivas gigantescas que desafían cualquier intento de contención aérea.

El mapa del calor: 10.000 hectáreas bajo fuego

La vista satelital que acompaña esta nota permite dimensionar lo que los brigadistas enfrentan cuerpo a cuerpo: un polígono de fuego que ya devoró diez mil hectáreas. Aunque el mapa muestra grandes áreas quemadas, la prioridad ahora son las "islas de vegetación" que aún resisten dentro del perímetro y los focos activos que se desprenden debido a los pirocúmulos.

Este fenómeno extremo está lanzando brasas a larga distancia, lo que obliga a los 173 combatientes a una vigilancia constante para evitar que el incendio salte las líneas de defensa naturales y artificiales.

Operativo minuto a minuto: Tierra y Aire

El combate se libra en dos niveles:

En el terreno: Las cuadrillas se están renovando en este instante para aprovechar las ventanas de trabajo antes de que el viento arrecie. El foco está puesto en la Ruta 71 , el cordón umbilical que permite el movimiento de suministros y la protección de las viviendas.

En el aire: Los 7 helicópteros y 4 aviones hidrantes operan al límite. Su efectividad depende ahora de la visibilidad, seriamente comprometida por la densidad del humo que se observa en las capturas satelitales.

Alerta meteorológica: el factor viento

El seguimiento en tiempo real indica un cambio inminente en las condiciones. Se espera para las próximas horas un aumento en la intensidad de las ráfagas y la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas. Este combo es el mayor temor del Comando Unificado, ya que podría reactivar sectores que se encontraban en fase de enfriamiento.

Información para la comunidad y viajeros

Si te encontrás en la zona, la situación de transitabilidad es la siguiente:

Ruta 71: Solo se permite circular hasta Bahía Rosales . No intentes avanzar más allá, ya que los vehículos de emergencia tienen prioridad absoluta.

Portada Norte: Permanece totalmente cerrada al ingreso de visitantes.

Velocidad: Se exige circular a no más de 40 km/h debido a la baja visibilidad y el constante movimiento de camiones cisterna y camionetas de brigadas.

La batalla por Los Alerces continúa. El monitoreo satelital seguirá siendo la herramienta clave para anticipar hacia dónde se moverá el gigante de fuego en las próximas horas de una jornada que promete ser decisiva.

F.P