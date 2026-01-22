20°
Jueves de alivio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado descenso de temperatura y la llegada de lluvias aisladas, condiciones que podrían mitigar la densa capa de humo que afecta a la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pronóstico para Esquel indica un cambio significativo en las condiciones meteorológicas para este jueves 22 de enero. Tras jornadas de calor extremo y baja humedad, se espera que el termómetro oscile entre los 12°C y 22°C grados, acompañado por una probabilidad de precipitaciones que traerían el alivio esperado ante los incendios en el Parque Nacional Los Alerces. Sin embargo, la visibilidad continuará afectada por la persistencia de humo en el ambiente, producto de la actividad ígnea en la región. Los vientos soplarán de manera moderada desde el sector oeste, con ráfagas que podrían alcanzar intensidades considerables hacia la tarde, lo que obliga a mantener la guardia alta respecto a la calidad del aire y la seguridad en la vía pública.

 

Para cuidar la salud y prevenir incidentes, se recomienda limitar las actividades físicas prolongadas al aire libre debido a la concentración de partículas en suspensión. Asimismo, es fundamental circular con extrema precaución y luces bajas encendidas en rutas por la reducción de visibilidad y evitar cualquier tipo de quema o uso de fuego ante la inestabilidad del viento.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

