Corte de agua programado en avenida Alvear

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. comunicó que se realizará un corte del servicio de agua potable en la ciudad de Esquel a partir de las 8.30 horas, como consecuencia de trabajos de reparación por una pérdida en la red.

Las tareas se llevarán a cabo sobre avenida Alvear, en el tramo comprendido entre avenida Perón y Brown, y el tiempo estimado de interrupción del suministro será de aproximadamente cuatro horas.

Desde la entidad aclararon que los usuarios que cuenten con tanque de reserva, obligatorio por ordenanza municipal, no se verán afectados por el corte. Asimismo, se solicitó a la comunidad hacer un uso responsable del recurso hídrico, recordando que cuidar el agua es una responsabilidad compartida.

R.G.