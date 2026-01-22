Caleta Olivia: hallan más restos humanos

La investigación por el macabro hallazgo ocurrido recientemente en Caleta Olivia ha dado un giro aún más oscuro con el descubrimiento de nuevos restos humanos en la misma zona de influencia. Luego de que la aparición de una mano humana pusiera en alerta a toda la comunidad y a las fuerzas de seguridad, los operativos de rastrillaje se intensificaron en los sectores aledaños al basural y la franja costera. Durante estas últimas inspecciones, el personal policial y de criminalística localizó piezas óseas adicionales y restos seccionados que confirman la magnitud de un hecho criminal con características extremadamente violentas.

Los peritos trabajan ahora bajo la premisa de que el sitio podría haber sido utilizado para intentar ocultar de manera sistemática el cuerpo de una persona. La aparición de estos nuevos elementos fortalece la hipótesis de un homicidio seguido de desmembramiento, lo que ha llevado a la justicia a ampliar el radio de búsqueda hacia áreas de difícil acceso. Mientras los primeros restos ya se encuentran bajo análisis médico-legal, estos últimos hallagzos fueron recolectados con extrema cautela para evitar la contaminación de pruebas genéticas que resultarán determinantes para establecer la identidad del fallecido y la data de muerte.

El Juzgado de Instrucción interviniente ha ordenado un despliegue mayor de efectivos en las inmediaciones de las playas locales, mientras los investigadores intentan reconstruir la cronología de los hechos a partir de posibles testigos y registros fílmicos de la zona. La conmoción en la población crece a medida que se confirma que no se trató de un hecho aislado, sino de un hallazgo fragmentado que sugiere una clara intención de entorpecer la labor judicial. Por el momento, la causa permanece bajo estricto secreto de sumario mientras se aguardan los resultados comparativos entre los diferentes restos encontrados en el lugar.

