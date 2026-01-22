82 años de historia: el Club Social y Deportivo Río Pico celebró su aniversario

El Club Social y Deportivo Río Pico celebró su 82° aniversario con un emotivo acto que contó con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, acompañado por el gerente del organismo, Lucas De Godos. Ambos participaron de la celebración junto a la presidenta de la institución, Maitena Ilacqua, dirigentes, socios y miembros de la comunidad.

En representación del Gobierno de la Provincia, las autoridades provinciales hicieron entrega de materiales deportivos, reafirmando el acompañamiento al crecimiento de la entidad y el desarrollo del club.

Durante su visita a la localidad, Reyes anunció: “En el mes de febrero estarán llegando los fondos para la compra de la alfombra sintética destinada a la cancha de fútbol 5”, confirmando una inversión de 18 millones de pesos, que se suma a lo invertido en la platea que ya está preparada. En ese marco, destacó: “Este club y esta comunidad se lo merecen para poder seguir creciendo” y remarcó el respaldo del gobierno de la provincia.

El titular de Chubut Deportes también puso en valor la historia del club y el compromiso de quienes lo hicieron grande: “Es importante reconocer y tener memoria de los dirigentes que, a lo largo de los años, soñaron y trabajaron por este club”, expresó, y agregó: “Cuando supe del aniversario sentí que tenía que venir, porque también era un regalo para mí”, recordando su paso como deportista vistiendo los colores de la institución.

Reyes resaltó la importancia de estar involucrado en el deporte, el crecimiento humano y la contención. Además, subrayó el desempeño y las gestiones de la presidente del club y toda la dirigencia que la acompaña.

Para finalizar, "Danielo" |-como lo llaman en su localidad natal- ratificó el acompañamiento permanente del Estado provincial al deporte social: “Siempre vamos a estar acompañando y ayudando”, subrayó, destacando el rol fundamental de los dirigentes y la contención que brinda el deporte a niños, jóvenes y familias. “Ustedes se merecen un gran aplauso y todas las felicitaciones”, concluyó.

En la ceremonia, la presidente Maitena Ilacqua recibió el histórico reglamento orgánico del club que fue creado en 1944, año en que nació la institución. El aporte lo hizo un hijo de los primeros socios del club, y será destinado para su conservación en el patrimonio de la institución.

En el cierre, la presidente Ilacqua destacó el inicio de la institución deportiva con los pioneros que pensaron en los niños y jóvenes haciendo deporte. También, se refirió a la actualidad y resaltó la inclusión de disciplinas nuevas que se suman al fútbol; como el levantamiento olímpico, newcom, básquet y funcional.

Otro aspecto sobresaliente mencionado por la presidente fue la confirmación de la donación de un privado del vehículo minibús para el club y la importancia que ello representa en la posibilidad de viajar y competir. “El club funciona gracias a ustedes” resaltó Ilacqua, haciendo alusión a socios, adherentes, privados y funcionarios. “Celebremos por muchos años más de gloria y de pasión” concluyó.

R.G.

