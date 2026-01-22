20°
19° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 22 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad TrevelinLago RosarioRed43culturaArtesanas
22 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Casa de las Artesanas de Lago Rosario celebró su 30° aniversario

El emblemático espacio que nuclea a más de 70 tejedoras de la región celebró tres décadas de historia. La jornada incluyó una rogativa ancestral, homenajes a sus fundadores y la inauguración de un mural simbólico.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pasado domingo tuvo lugar la celebración del 30° Aniversario de la Casa de Artesanas de Lago Rosario.

 

El acto contó con la presencia de las integrantes de la Comisión de Artesanas, el lonko de la Comisión Ancestral, Carlos Millaguala; las ancianas referentes de la Comunidad, y autoridades municipales representadas por el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, concejales Diana Sbil Maripán y Facundo Pais, y el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera.

 

Las actividades conmemorativas comenzaron al amanecer del domingo 18, con una rogativa de la comunidad, para expresar sus deseos de buenos tiempos y fuerzas para transitarlos, y por el bienestar de las familias y vecinos.

 

Luego, pasadas las 10 de la mañana comenzó el acto formal en el que tres referentes de la Comisión de Artesanas, Sandra Agüero (presidenta), Mónica Calfú y Margarita Cheuquehuala, realizaron la entrega de presentes a personas y entidades que colaboraron con la comisión.

 

Entre ellos, cabe destacar a docentes y estudiantes avanzados de la Tecnicatura Superior de Gestión Cultural que se dicta en Trevelin, por parte del IESA 818 “Marta Sottile”, quienes –en conjunto con la comunidad de artesanas- diseñaron y ejecutaron un impresionante mural en el exterior del edificio, cargado de belleza y profundo simbolismo ancestral.

 

También recibió un especial reconocimiento el licenciado Jorge Fiori, quien fuera el principal impulsor para la creación de la Casa de las Artesanas, cuando ocupó la entonces Dirección de Cultura de Trevelin (1995-2003).

 

La Casa de Artesanas representa un punto de referencia para más de setenta artesanas mapuche-tehuelches de Lago Rosario y Sierra Colorada, como también de otras comunidades de la región. Está funcionamiento desde 1996 cuando fue creada por el área de Cultura de la Municipalidad de Trevelin, con apoyo de organismos nacionales como el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), hoy desaparecidos o desfinanciados.




M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: habrá un corte programado de luz este jueves
2
 Situación crítica en Los Alerces: el fuego avanza y las condiciones climáticas complican el combate
3
 Caleta Olivia: hallan más restos humanos
4
 La atacó mientras sostenía a su hija: Quedó imputado
5
 El humo de los incendios se ve en gran parte de la provincia
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -