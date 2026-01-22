La Casa de las Artesanas de Lago Rosario celebró su 30° aniversario

El pasado domingo tuvo lugar la celebración del 30° Aniversario de la Casa de Artesanas de Lago Rosario.

El acto contó con la presencia de las integrantes de la Comisión de Artesanas, el lonko de la Comisión Ancestral, Carlos Millaguala; las ancianas referentes de la Comunidad, y autoridades municipales representadas por el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, concejales Diana Sbil Maripán y Facundo Pais, y el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera.

Las actividades conmemorativas comenzaron al amanecer del domingo 18, con una rogativa de la comunidad, para expresar sus deseos de buenos tiempos y fuerzas para transitarlos, y por el bienestar de las familias y vecinos.

Luego, pasadas las 10 de la mañana comenzó el acto formal en el que tres referentes de la Comisión de Artesanas, Sandra Agüero (presidenta), Mónica Calfú y Margarita Cheuquehuala, realizaron la entrega de presentes a personas y entidades que colaboraron con la comisión.





Entre ellos, cabe destacar a docentes y estudiantes avanzados de la Tecnicatura Superior de Gestión Cultural que se dicta en Trevelin, por parte del IESA 818 “Marta Sottile”, quienes –en conjunto con la comunidad de artesanas- diseñaron y ejecutaron un impresionante mural en el exterior del edificio, cargado de belleza y profundo simbolismo ancestral.





También recibió un especial reconocimiento el licenciado Jorge Fiori, quien fuera el principal impulsor para la creación de la Casa de las Artesanas, cuando ocupó la entonces Dirección de Cultura de Trevelin (1995-2003).





La Casa de Artesanas representa un punto de referencia para más de setenta artesanas mapuche-tehuelches de Lago Rosario y Sierra Colorada, como también de otras comunidades de la región. Está funcionamiento desde 1996 cuando fue creada por el área de Cultura de la Municipalidad de Trevelin, con apoyo de organismos nacionales como el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), hoy desaparecidos o desfinanciados.





