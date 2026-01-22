20°
Jueves 22 de Enero de 2026
Fueros en Chubut: la ONU advierte que el referéndum afecta la independencia de un juicio justo

La Asociación de Magistrados explicó que la eliminación de la inmunidad judicial y de los fueros para magistrados, fiscales y defensores resulta contraria a las garantías de independencia judicial y al derecho a un juicio justo.
La Asociación de la Magistratura y del Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCH) agradeció a la Relatora Especial de las Naciones Unidas por el respaldo sobre la independencia de magistrados y abogados.

 

La Relatora Margaret Satterthwaite comunicó al presidente de la Nación, Javier Milei, que la eliminación de la inmunidad judicial y de los fueros para magistrados, fiscales y defensores resulta contraria a las garantías de independencia judicial y al derecho a un juicio justo.

 

La modificación de los artículos 247 y 248 de la Constitución de Chubut, introducida mediante la Ley V N.º 201 y ratificada por referéndum popular en octubre de 2025, causa que el sistema judicial quede sujeto a procesos penales y a la ejecución de sentencias sin necesidad de instancias previas de desafuero o autorización institucional.

 

Tal independencia está ratificada por tratados internacionales suscriptos por Argentina, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

El comunicado concluye que las garantías de un juicio justo deben ser contempladas en el dialogo institucional.

 

El mensaje completo:

 

 

