Fueros en Chubut: la ONU advierte que el referéndum afecta la independencia de un juicio justo

La Asociación de la Magistratura y del Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCH) agradeció a la Relatora Especial de las Naciones Unidas por el respaldo sobre la independencia de magistrados y abogados.

La Relatora Margaret Satterthwaite comunicó al presidente de la Nación, Javier Milei, que la eliminación de la inmunidad judicial y de los fueros para magistrados, fiscales y defensores resulta contraria a las garantías de independencia judicial y al derecho a un juicio justo.

La modificación de los artículos 247 y 248 de la Constitución de Chubut, introducida mediante la Ley V N.º 201 y ratificada por referéndum popular en octubre de 2025, causa que el sistema judicial quede sujeto a procesos penales y a la ejecución de sentencias sin necesidad de instancias previas de desafuero o autorización institucional.

Tal independencia está ratificada por tratados internacionales suscriptos por Argentina, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El comunicado concluye que las garantías de un juicio justo deben ser contempladas en el dialogo institucional.

El mensaje completo: