Torres supervisa el operativo en Los Alerces y advierte que la región sufre la mayor sequía en décadas

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una nueva reunión del Comité de Emergencia en la localidad de Cholila para coordinar las acciones de combate contra los incendios que afectan al Parque Nacional Los Alerces y la zona de Puerto Patriada. Durante el encuentro, el mandatario subrayó la gravedad de la situación ambiental al señalar que la provincia atraviesa la sequía más severa registrada desde el año 1965. Esta condición climática extrema, sumada a las tormentas eléctricas que originaron los focos ígneos, configura un escenario de alta complejidad para los equipos de trabajo que se encuentran desplegados en el territorio.

Tras la reunión operativa, Torres recorrió las áreas damnificadas para dialogar con los vecinos y brindar acompañamiento a las familias que debieron ser evacuadas, especialmente en el sector de Lago Rivadavia. El mandatario puso en valor el esfuerzo de los más de cuatrocientos brigadistas y el personal de fuerzas de seguridad y bomberos voluntarios que trabajan en la línea de fuego. En este sentido, resaltó que la labor se realiza bajo una coordinación estrecha entre el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, diversas provincias argentinas y el apoyo solicitado a localidades chilenas de la Región de Los Lagos para fortalecer el operativo.

Respecto a la logística, se informó que el despliegue de recursos es histórico para la provincia, contando con una flota de medios aéreos que operan de manera exclusiva en los focos activos, a pesar de las dificultades que generaron las columnas de humo en jornadas previas. Mientras el incendio en la zona de Epuyén muestra signos de estabilización con un alto porcentaje de contención, los esfuerzos principales se concentran en Los Alerces y Puerto Patriada. El gobernador concluyó que, una vez superada la emergencia, buscará el consenso con los sectores legislativos para garantizar los recursos necesarios que permitan abordar futuras contingencias con el mismo nivel de profesionalismo y equipamiento demostrado en la actualidad.

E.B.W.