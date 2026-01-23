25°
Encontraron el colmillo de un elefante que habitó la tierra hace 100 mil años y pesaba 5 toneladas

Mide más de un metro y medio y está en perfecto estado de conservación. Es el conocido como “mastodonte” y el hallazgo significa un gran avance.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un equipo del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo” rescató un colmillo fósil de un elefante prehistórico que habitó la costa bonaerense hace más de 100 mil añosLa pieza, de más de un metro y medio de largo, corresponde a un ejemplar de Notiomastodon platensis, una especie extinguida emparentada con los elefantes actuales.

 

El descubrimiento se produjo en la Reserva Natural Centinela del Mar, ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Miramar. Según informaron los investigadores, el fósil apareció en sedimentos con una antigüedad estimada superior a los 100.000 años y se destaca por su notable estado de conservación.

 

La pieza recuperada es una defensa, término científico con el que se denomina a los colmillos de estos animales. Presenta una leve curvatura y dimensiones que llamaron la atención del equipo técnico, tanto por su tamaño como por las características que permiten una identificación precisa dentro del registro fósil.

 

De acuerdo con los especialistas, el hallazgo representa un aporte relevante para el estudio de la megafauna que habitó la provincia de Buenos Aires durante el período Cuaternario, también conocido como la Era del Hielo, y posee un alto valor científico y patrimonial.

 

Las tareas de rescate y preservación se desarrollaron a lo largo de varias jornadas y estuvieron a cargo del equipo del museo miramarense, con la participación de voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología que se dicta en la ciudad. También colaboraron especialistas del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, de Mar del Plata, y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

 

Los trabajos se realizaron desde la Estación Científica Eduardo P. Tonni, ubicada en la zona del hallazgo, lo que permitió coordinar las labores de extracción y protección del fósil en el mismo lugar donde fue encontrado.

 

El Notiomastodon platensis integraba la familia de los gonfoterios, conocidos popularmente como mastodontes. Estos grandes mamíferos alcanzaban entre 2,5 y 3 metros de altura y un peso estimado de 3 a 5 toneladas. Se diferenciaban de los elefantes modernos principalmente por su dentadura, en especial por la forma de sus defensas, un rasgo clave para su identificación.

 

Estos animales llegaron a Sudamérica desde Norteamérica hace unos 2,5 millones de años, durante el llamado Gran Intercambio Biótico Americano, posibilitado por la formación del istmo de Panamá. En ese proceso migratorio también ingresaron especies como los Smilodon (tigres dientes de sable), osos, pumas, ciervos, guanacos, caballos y diversos cánidos, que convivieron con fauna autóctona como gliptodontes, perezosos gigantes y grandes marsupiales.

 

Los hallazgos de restos de grandes mamíferos prehistóricos no son inusuales en el sudeste bonaerense. En 2024, por ejemplo, se rescataron fragmentos correspondientes a varios ejemplares al norte del balneario Mar del Sud, en un contexto geológico similar al del reciente descubrimiento.

 

El colmillo se encuentra actualmente en el laboratorio del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar, donde será sometido a tareas de acondicionamiento y conservación. Una vez finalizado ese proceso, la pieza se incorporará a la exhibición permanente de la institución.

 

 

