Club Independiente renueva sus instalaciones con el aporte de Colorshop y Sinteplast

Nicolás Paileman, encargado del nuevo local en Avenida Fontana 779 "la oportunidad de entregar al Club Independiente pintura de alto transito para el playón deportivo exterior.

Paileman detalló que el proyecto se realiza mediante un sorteo y es una metodología que utilizan todas las sucursales de Colorshop, y esto es llevado a cabo por la de Esquel, que tiene pocos meses en la ciudad.

El programa de apoyo a las instituciones deportivas se viene realizando dos veces al año y se proyectan nuevas entregas para este 2026.

La pintura donada es de Sinteplast, la marca que representa el local y para inscribirse las instituciones que deseen participar, es un sistema simple de anotar las necesidades acercándose al local.

El día de hoy viernes, Colorshop entregará pintura para el Club Fontana de Trevelin.

SL