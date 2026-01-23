Incendio en Los Alerces: frentes críticos y condiciones extremas

En un contexto marcado por sectores críticos en los frentes del incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces, el Comando Unificado resaltó el esfuerzo cotidiano de brigadistas y equipos técnicos que operan bajo una dinámica de actividad extrema, con estrategias especialmente diseñadas para resguardar la seguridad del personal en terreno.

Los analistas indicaron que las condiciones meteorológicas variables, junto con la presencia de bancos de humo y nubosidad sobre lagos y laderas, condicionan diariamente el uso de los siete helicópteros y cuatro aviones asignados al operativo. Actualmente, unas 120 personas trabajan en las distintas fases del combate del fuego y las tareas de apoyo.

A partir de modelos de observación aérea y datos relevados por las brigadas, se estima que la superficie afectada alcanza aproximadamente las 10 mil hectáreas, con islas de vegetación dispersa dentro del polígono incendiado. En este marco, se planifica una nueva rotación de cuadrillas, con refuerzos provenientes de los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Tierra del Fuego y Los Glaciares, además del arribo de 20 brigadistas de la región NEA.

Desde el 6 de enero, la Administración de Parques Nacionales mantiene en el área un equipo especial de articulación institucional, integrado por autoridades nacionales y regionales del organismo, que coordina las acciones en el territorio ante la simultaneidad de incendios a nivel regional.

En paralelo, continúan las guardias nocturnas sobre la Ruta 71, con apoyo de brigadistas, guardaparques, bomberos voluntarios y pobladores, para contener focos secundarios que se generan al atardecer. También se sostiene la asistencia a las poblaciones estables de la Zona Norte del Parque, con la entrega de equipos de bombeo, insumos para alambrados y materiales de construcción, además de recorridas veterinarias para mitigar los daños en el manejo ganadero.

Desde el Comando Operativo Conjunto se agradeció el acompañamiento de fuerzas nacionales, organismos provinciales y municipales, así como de la Corporación Nacional Forestal de Chile y la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut. Asimismo, se reiteró a la comunidad la importancia de informarse por canales oficiales, respetar las restricciones del uso del fuego y las normas de circulación.

Finalmente, se recordó que la velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 km/h, que los vehículos oficiales tienen prioridad absoluta de paso y que la Ruta 71 se encuentra habilitada hasta el retén de Bahía Rosales, mientras que la Portada Norte permanece cerrada.

