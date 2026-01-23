Sinteplast y Colorshop impulsan la renovación del Club Independiente y capacitaciones laborales

La infraestructura del Club Independiente se prepara para una transformación necesaria. El playón deportivo de la institución, corazón de la actividad recreativa y social del Barrio 28 de Junio, será renovado integralmente gracias a una articulación que une el apoyo del sector privado con el desarrollo de las instituciones locales.

La iniciativa es encabezada por Daniel Kittler, representante comercial de la fábrica de pinturas Sinteplast, quien formalizó la entrega de insumos a través de la red Colorshop. El objetivo central es la recuperación del suelo deportivo del club, utilizando materiales técnicos de alta resistencia que garanticen la seguridad y durabilidad para los jóvenes que utilizan el predio diariamente.

Formación con perspectiva laboral

Más allá de la mejora edilicia en la sede del club, el proyecto contempla un eje de impacto sociolaboral clave para la ciudad. Kittler adelantó que, en conjunto con el municipio, se está diagramando el desembarco de capacitaciones técnicas en pintura destinadas a los vecinos.

La propuesta busca que el aprendizaje del oficio se traduzca en una herramienta concreta de progreso. Sobre esta iniciativa, el representante explicó que el objetivo es que el vecino "lo pueda encontrar como una salida laboral, porque es algo muy interesante, les daríamos todas las herramientas necesarias, digamos, para aprender lo que es el proceso de preparación de superficie, de aplicación de distintos productos que están en este momento de moda en el mercado".

Un proyecto integral para el barrio

Para la comunidad del Barrio 28 de Junio, la puesta en valor de este espacio representa un salto de calidad en su lugar de encuentro. Desde la organización destacaron que la mirada no está puesta únicamente en la colaboración con la entidad deportiva, sino en cómo potenciar las capacidades de los vecinos en su conjunto.

Con esta acción, se busca que la renovación en el Club Independiente sea el punto de partida para una serie de formaciones profesionales que permitan a los residentes de Esquel especializarse en un oficio, uniendo así el fortalecimiento del deporte barrial con el fomento del trabajo genuino.

