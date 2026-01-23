25°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 23 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio PNLApuerto patriada
23 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Evacuaciones y refuerzos ante el avance de los incendios en la provincia del Chubut

Laura Mirantes confirmó la evacuación preventiva de familias en Villa Lago Rivadavia y detalló el operativo que involucra a más de 400 personas y 19 medios aéreos en toda la provincia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Laura Mirantes brindó un informe actualizado sobre la situación de los incendios forestales que afectan al territorio provincial y remarcó que se trata de “dos incendios totalmente distintos”, con niveles de riesgo y avances diferentes.

 

Según explicó, uno de los focos se inició el 9 de diciembre de 2025 en el Parque Nacional Los Alerces, a partir de la caída de un rayo. “Este incendio fue avanzando al ejido de Chubut. Es por eso que hoy lo tenemos en el sector 5, que vendría a ser Villa Lago Rivadavia”, señaló. En ese marco, confirmó que “ayer por la tarde-noche se tuvo que proceder a la evacuación de seis familias conformadas por 15 personas”.

 

Mirantes subrayó que la prioridad del operativo es la protección de las personas. “Lo importante y lo primordial es primero la vida y después poder contener ese avance de fuego que termina perjudicando en lo que es la parte edilicia o infraestructura”, afirmó. En ese sector trabajan más de 170 operadores y 14 medios aéreos asignados exclusivamente a la provincia del Chubut.

 

En cuanto al incendio de Epuyén, la funcionaria indicó que se encuentra contenido en un 85%. “No hay riesgos de que se sigan perdiendo infraestructuras y, lo más importante, sin riesgo de vida”, destacó. En esa zona operan alrededor de 250 personas, entre brigadistas, bomberos voluntarios de distintas localidades y personal proveniente de otras provincias como Río Negro, Córdoba y CABA. Además, adelantó que “próximamente van a entrar dos cuadrillas más para poder seguir sumando a esta contingencia”.

 

Mirantes remarcó que, en total, la provincia cuenta con 19 medios aéreos operando en ambos incendios, un despliegue que calificó como histórico. “Esto realmente marca la historia, teniendo en cuenta la sequía que viene atravesando la provincia del Chubut”, expresó, y recordó que en octubre de 2025 se declaró la emergencia climatológica ante ese escenario.

 

Finalmente, informó que el Comité de Operaciones de Emergencia (COEM) volverá a reunirse para actualizar la información. “El COEM se estará reuniendo para poder llevar información actualizada a la comunidad”, concluyó.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Golpeó a su pareja menor de edad: La víctima fue hospitalizada y al agresor le encontraron cocaína
2
 El mapa del fuego en Los Alerces: 73 brigadistas cercados por el humo y el clima adverso
3
 Esquel abre el agua: comienza la preinscripción para la Escuela Municipal de Canotaje
4
 “El bosque no se quema solo”: Greenpeace denuncia un ecocidio en Chubut
5
 Emergencia ígnea en Los Alerces
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -