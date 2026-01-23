Evacuaciones y refuerzos ante el avance de los incendios en la provincia del Chubut

Laura Mirantes brindó un informe actualizado sobre la situación de los incendios forestales que afectan al territorio provincial y remarcó que se trata de “dos incendios totalmente distintos”, con niveles de riesgo y avances diferentes.

Según explicó, uno de los focos se inició el 9 de diciembre de 2025 en el Parque Nacional Los Alerces, a partir de la caída de un rayo. “Este incendio fue avanzando al ejido de Chubut. Es por eso que hoy lo tenemos en el sector 5, que vendría a ser Villa Lago Rivadavia”, señaló. En ese marco, confirmó que “ayer por la tarde-noche se tuvo que proceder a la evacuación de seis familias conformadas por 15 personas”.

Mirantes subrayó que la prioridad del operativo es la protección de las personas. “Lo importante y lo primordial es primero la vida y después poder contener ese avance de fuego que termina perjudicando en lo que es la parte edilicia o infraestructura”, afirmó. En ese sector trabajan más de 170 operadores y 14 medios aéreos asignados exclusivamente a la provincia del Chubut.

En cuanto al incendio de Epuyén, la funcionaria indicó que se encuentra contenido en un 85%. “No hay riesgos de que se sigan perdiendo infraestructuras y, lo más importante, sin riesgo de vida”, destacó. En esa zona operan alrededor de 250 personas, entre brigadistas, bomberos voluntarios de distintas localidades y personal proveniente de otras provincias como Río Negro, Córdoba y CABA. Además, adelantó que “próximamente van a entrar dos cuadrillas más para poder seguir sumando a esta contingencia”.

Mirantes remarcó que, en total, la provincia cuenta con 19 medios aéreos operando en ambos incendios, un despliegue que calificó como histórico. “Esto realmente marca la historia, teniendo en cuenta la sequía que viene atravesando la provincia del Chubut”, expresó, y recordó que en octubre de 2025 se declaró la emergencia climatológica ante ese escenario.

Finalmente, informó que el Comité de Operaciones de Emergencia (COEM) volverá a reunirse para actualizar la información. “El COEM se estará reuniendo para poder llevar información actualizada a la comunidad”, concluyó.

R.G.