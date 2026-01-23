25°
Viernes 23 de Enero de 2026
#Esquel
23 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Terror y solidaridad: proyectan el film "Todos mis muertos" y recaudan fondos para brigadistas

El film es una realización esquelense y desde La Juntadera proponen compartirlo hoy viernes, a beneficio de los brigadistas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Frente al horror de la emergencia por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces, la comunidad local sigue ofreciendo organización y solidaridad.

 

Desde el Teatro La Juntadera, proponen hoy viernes proyectar una película local con el objetivo de juntar fondos para los brigadistas.

 

Se trata de "Todos mis muertos", una producción de ficción y terror zombie estrenada en el año 2012, filmada íntegramente en Esquel con actores locales, 

 

Una oportunidad para reencontrarse con aquel momento del teatro y cine local, dirigida por Mad Crampi y proyectada en contadas ocasiones.

 

"Lucas Torelli acaba de fugarse de prisión y vuelve a Villalobos para rescatar un botín que años atrás enterró en el cementerio, pero las cosas han cambiado y ahora los muertos han decidido volver a la vida para complicarle su misión. Lucas atrapado entre los zombies y los corruptos habitantes del pueblo ya no puede distinguir quienes son los vivos y quienes son los muertos", explica la descripción del film.

 

El valor de la entrada será destinado a los brigadistas que combaten el fuego en la región.

 

SL

 

