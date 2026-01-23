25°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 23 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
23 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Un avión de guerra británico sobrevoló impunemente la Base Antártica San Martín

En una misión de 10 horas que contó con el apoyo logístico de Chile, un avión de guerra de la RAF sobrevoló la base científica argentina en la Antártida.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Lo que a simple vista podría presentarse como un ejercicio logístico, constituye en realidad una exhibición de impunidad geopolítica. El pasado martes, un avión militar Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) sobrevoló la Base Antártica Permanente San Martín, operando con una libertad de movimientos que ignora los protocolos de coordinación con las autoridades argentinas en el continente blanco.

 

 

El vuelo no fue una casualidad ni un error de navegación. La aeronave (matrícula ZM413) despegó desde las Islas Malvinas bajo el indicativo RRR4000 y completó una misión de larga distancia que incluyó el reabastecimiento de combustible en pleno vuelo mediante un avión cisterna Voyager KC2. Esta capacidad de proyección militar permitió que la RAF se adentrara en el Sector Antártico Argentino sin mayores obstáculos, realizando un sobrevuelo directo sobre una de nuestras bases científicas más australes.

 

 

El "triángulo" de impunidad: Malvinas, Chile y Antártida

 

El hecho cobra una dimensión más grave al observar el itinerario previo. La aeronave británica no solo utilizó la base militar de Monte Agradable en las islas usurpadas, sino que operó con base logística en Santiago de Chile y Punta Arenas. Desde allí, cruzó hacia el territorio antártico, realizó su incursión sobre la Base San Martín y regresó al continente chileno antes de retornar a las Malvinas.

 

 

Esta triangulación deja en evidencia la facilidad con la que fuerzas militares extranjeras —pertenecientes a una potencia con la que existe una disputa de soberanía abierta— operan en zonas de sensibilidad estratégica para la Argentina. El sobrevuelo sobre instalaciones científicas destinadas exclusivamente a la paz, según el Tratado Antártico, es leído como un mensaje de control y vigilancia sobre la presencia argentina en la región.

 

 

Sin respuestas ante el "estrépito" diplomático

 

La situación ha generado un profundo malestar en los sectores que siguen de cerca la política antártica y soberana. No se trata de un accidente ni de una emergencia, sino de una misión planificada que demuestra la capacidad de la RAF para sobrevolar infraestructuras nacionales a su antojo, amparándose en la conectividad que le brindan bases logísticas regionales.

 

 

Este tipo de incursiones, realizadas sin previo aviso ni justificación científica clara, refuerza la sensación de una soberanía vulnerada en el Atlántico Sur, donde la presencia militar británica continúa expandiéndose mientras el silencio diplomático parece ser la única respuesta ante acciones de evidente provocación e impunidad.

 

 

F,P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Golpeó a su pareja menor de edad: La víctima fue hospitalizada y al agresor le encontraron cocaína
2
 El mapa del fuego en Los Alerces: 73 brigadistas cercados por el humo y el clima adverso
3
 Esquel abre el agua: comienza la preinscripción para la Escuela Municipal de Canotaje
4
 “El bosque no se quema solo”: Greenpeace denuncia un ecocidio en Chubut
5
 Emergencia ígnea en Los Alerces
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -