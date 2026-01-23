Nuevo esquema de subsidios: cómo acceder a los beneficios de luz y gas en 2026

Desde comienzos de 2026 entró en vigencia en Argentina un nuevo régimen para acceder a los subsidios de electricidad y gas. El sistema, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), unifica la asistencia para energía eléctrica, gas natural, gas por redes, garrafas de 10 kilos y gas propano, y limita el beneficio a los hogares que cumplan criterios socioeconómicos y patrimoniales específicos.

La gestión se realiza de manera centralizada a través de una plataforma digital del Ministerio de Economía. Quienes ya estaban inscriptos en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben volver a realizar el trámite, ya que sus datos fueron migrados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). En cambio, sí deben inscribirse quienes nunca lo hicieron o quienes recibían beneficios por programas específicos, como el Programa Hogar o la Tarifa Social de Gas.

El trámite se inicia ingresando a la web oficial argentina.gob.ar/subsidios, con una cuenta de Mi Argentina. Allí se puede verificar si el hogar recibe subsidios, consultar el estado de una solicitud o pedir una revisión. Para completar la inscripción es necesario contar con datos del medidor, números de cliente del servicio, DNI y CUIL de los integrantes del hogar y un correo electrónico activo.

Las solicitudes son evaluadas según los ingresos del grupo familiar, que no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, además de otros criterios como discapacidad, pensiones especiales o certificaciones sociales. Una vez aprobado, el subsidio se aplica directamente en la factura: una bonificación del 50% en electricidad y gas por red, con refuerzos adicionales previstos durante 2026.

La plataforma también permite actualizar datos y solicitar revisiones en caso de cambios en la situación del hogar, para asegurar que la asistencia refleje la realidad económica de cada familia.

R.G.