Viernes 23 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Últimos días para pagar impuestos con el 10% de descuento

Florencia Garzonio, recordó a la comunidad los beneficios impositivos al pagar anualmente el impuesto automotor e inmobiliario.
Por Redacción Red43

La Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo del municipio de Esquel, Florencia Garzonio, recordó a la comunidad los beneficios impositivos al pagar anualmente el impuesto automotor e inmobiliario.

 

"Esta semana estamos en los últimos días para pago anual de impuesto automotor e inmobiliario con descuento de 10%. Por supuesto se puede seguir pagando, pero tenemos hasta el 31 de enero el 10% de descuento y también tenemos cuotas, 6 cuotas sin interés con tarjeta 365 por cajas municipales y por pago online tenemos 3 cuotas con tarjetas de banco móvil".

 

Respecto a la repercusión de la medida, la secretaria explicó que "viene bien la recaudación" y que dichos fondos "siempre son una inyección importante de dinero para la municipalidad, hay que ser muy astuto para después planificar el uso de ese dinero, administrar para llegar a fin de año con los objetivos que tenemos".

 

