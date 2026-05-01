Viernes con lluvias y nevadas en Esquel

Durante las primeras horas de la mañana se registraron precipitaciones moderadas y la presencia de nevadas, un fenómeno que caracteriza este inicio de mes en la zona cordillerana. De hecho, rige un alerta amarillo por nevadas intensas que podrían dejar una acumulación importante en diversos sectores de la región. Se espera que estas condiciones de humedad elevada se mantengan durante la primera mitad del día con lluvias leves hacia el mediodía.

Para la tarde y la noche, el organismo oficial prevé una mejora en las condiciones climáticas. Aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado, la probabilidad de precipitaciones disminuye considerablemente hacia el cierre de la jornada. Los vientos soplarán de forma leve desde el sector oeste con ráfagas moderadas

Debido a la combinación de bajas temperaturas y la presencia de nieve, es fundamental circular con precaución por las rutas de la región ante la posible formación de hielo o baja visibilidad en los sectores más altos. Para el resto del fin de semana, se espera que el ambiente gélido continúe predominando en toda la comarca.

E.B.W.