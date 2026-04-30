El Gobierno provincial define una estrategia conjunta con el sector privado para La Hoya

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció la creación de la Mesa de Trabajo Interinstitucional del Centro de Actividades de Montaña La Hoya (CAM La Hoya), en el marco de las políticas impulsadas por la Provincia para fortalecer la actividad turística en la región cordillerana.





La medida fue comunicada durante una reunión virtual encabezada por el mandatario, de la cual participaron el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; el intendente de Esquel, Matías Taccetta; la presidenta de la Cámara de Turismo del Chubut, Griselda Boyraz; el presidente de la Cámara de Turismo de Esquel, César Carri; además de representantes de la Cámara de Comercio del Oeste del Chubut (CAMOCH), entre ellos Claudio Selva, Claudio Miguens, Carlos Scaglioni y Damián Villanueva.

La Mesa de Trabajo tendrá como principales objetivos promover la articulación público-privada en el desarrollo integral del CAM La Hoya; generar instancias de diálogo institucional permanente entre los distintos actores vinculados al complejo; y elaborar propuestas orientadas a mejorar la infraestructura, los servicios, la comercialización, la operatividad, la accesibilidad y la calidad turística.

Turismo receptivo y planificación estratégica

Al respecto, Torres aseguró que el objetivo es “aunar esfuerzos entre todas las partes para garantizar una buena temporada”, y señaló que, si bien la actual concesionaria “manifestó voluntad de avanzar en la regularización de los incumplimientos, es importante tomar decisiones estratégicas que mejoren el funcionamiento de La Hoya y se traduzcan en una mejor experiencia para el turista y en más desarrollo para la región”.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo anticipó que “a partir del trabajo conjunto entre los actores que integran esta Mesa, vamos a definir una estrategia común, tanto en lo fiscal como en lo vinculado al rol del Municipio, teniendo en claro que la autoridad de aplicación es la Provincia”.

“El objetivo es que La Hoya esté donde tiene que estar, consolidando un destino cada vez más atractivo para quienes eligen venir a esquiar, y fortaleciendo el turismo receptivo, que es uno de los ejes centrales de nuestra economía”, concluyó.

Ámbito de articulación institucional

El Decreto en cuestión, establece la creación de este espacio “como ámbito institucional de diálogo, articulación, consulta, cooperación y formulación de propuestas vinculadas al desarrollo turístico, comercial, deportivo e institucional del complejo”.

La Mesa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia, con sede en la Delegación Regional Esquel, y estará integrada por representantes ad honorem.

Participarán el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas; la Subsecretaría de Turismo; el Municipio de Esquel; la Cámara de Turismo del Chubut; la Cámara de Turismo de Esquel; la Cámara de Comercio del Oeste del Chubut (CAMOCH); la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Comarca Los Alerces (FEHGRA); clubes de esquí de la ciudad; y un representante del concesionario del CAM La Hoya.

Los organismos deberán designar un titular y un suplente mediante acto formal. La Mesa tendrá carácter consultivo y asesor, pudiendo formular propuestas, sin facultades ejecutivas ni incidencia sobre la relación contractual vigente.

Entre sus objetivos se destacan el fortalecimiento del destino turístico cordillerano y su integración con la oferta regional, así como el acompañamiento de procesos de planificación estratégica vinculados al desarrollo sustentable del complejo.