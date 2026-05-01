Día del Trabajador: entre la herencia del esfuerzo y los desafíos de la crisis

Cada 1° de mayo se recuerda el sacrificio de los obreros que en 1886 iniciaron una huelga en Chicago, Estados Unidos. En aquel entonces, Chicago era la segunda ciudad más poblada del país y, en plena Revolución Industrial, gran parte de sus habitantes eran obreros que enfrentaban jornadas extenuantes de hasta 18 horas. Bajo el lema ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso, los trabajadores buscaban poner fin a un sistema donde la única limitación legal era la prohibición de trabajar 18 horas seguidas sin causa justificada, bajo pena de una multa de apenas 25 dólares para el empleador.

La mayoría de estos trabajadores estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, aunque la American Federation of Labor tenía mayor preponderancia. Fue esta última organización la que, en su cuarto congreso de 1884, resolvió que a partir del 1° de mayo de 1886 la jornada legal debía ser de ocho horas, advirtiendo que, de lo contrario, se iniciaría una huelga general. La represión posterior a estas movilizaciones terminó con la ejecución de los dirigentes conocidos como los "Mártires de Chicago". En 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional instituyó la fecha como jornada de lucha mundial. En Argentina, la Ley 27.399 establece el 1° de mayo como feriado nacional inamovible.

En nuestro país, la denominada cultura del trabajo ha sido un pilar fundamental en la construcción de la identidad nacional. Desde finales del siglo XIX, las corrientes migratorias trajeron consigo el concepto del progreso a través del oficio. En el seno de las familias se instauró la idea de que el empleo era una herramienta de dignidad y ascenso social. Esta ética del esfuerzo cotidiano se transmitió como un legado, donde el orgullo de ganar el sustento definía el lugar de cada ciudadano en la comunidad.

Esa tradición hoy se enfrenta a un escenario sumamente complejo. La Argentina actual atraviesa un proceso de alta inflación que debilita el poder adquisitivo, provocando que, en muchos casos, el empleo no alcance para cubrir las necesidades básicas. Mientras se conmemoran conquistas históricas, el debate presente gira en torno a la precarización y la pérdida del valor real del salario. A pesar de las dificultades, el 1° de mayo sigue siendo una jornada para reconocer a quienes mantienen vivo el motor productivo del país, reafirmando que el esfuerzo sigue siendo la base sobre la cual se proyecta el futuro de la sociedad.

E.B.W.