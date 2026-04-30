Una fiesta del deporte en la cordillera: comienza el Torneo Nacional de Escalada

Con gran entusiasmo y una importante concurrencia de jóvenes deportistas, comenzó el Torneo Nacional de Escalada en la ciudad cordillerana, con el Club Andino Esquel (CAE) como institución anfitriona. El acto inaugural se llevó a cabo en el Centro Cultural Melipal. En el marco de este evento, el presidente del club, Ricardo Bestene, destacó el impacto de esta iniciativa y el esfuerzo colectivo que hizo posible su realización en la provincia.

El proyecto para traer el torneo a la ciudad comenzó a tomar forma hace aproximadamente un año y se formalizó en la reunión anual de clubes que se llevó a cabo el pasado mes de septiembre en Bariloche, obteniendo la confirmación oficial en el mes de febrero.

El entusiasmo es evidente en los organizadores, tal como expresó Bestene durante la apertura:



"La verdad que desde la comisión estamos muy contentos, vemos toda la movida de chicos y chicas que hay aquí presentes y bueno, eso te entusiasma, te genera nuevos desafíos, nuevos intentos de hacer nuevos emprendimientos como este, que es tan importante para el deporte de Esquel, para el turismo de Esquel. Recién conversábamos con gente de la FASA y bueno, están muy contentos con lo que venimos hasta aquí organizando".

Para llegar a tiempo con la organización, el club realizó un intenso trabajo que incluyó la renovación casi total de la infraestructura disponible, con el acompañamiento de diversos actores sociales y gubernamentales. Bestene enfatizó el agradecimiento a las entidades que hicieron posible el reacondicionamiento del espacio:



"Tenemos que agradecer a la Secretaría de Deportes del municipio de Esquel, a HUB Deportes, nos están acompañando fuertemente en esta iniciativa y la verdad que estamos satisfechos, nos sentimos acompañados, digamos. Es un desafío del club, pero de alguna manera del deporte de Esquel también".

Respecto a la participación de los siete deportistas locales, el presidente del Club Andino Esquel optó por mantener los pies sobre la tierra, priorizando el crecimiento y la formación antes que la presión de los resultados inmediatos.

"No pienso en eso, yo creo que es un trabajo a mediano y largo plazo. Sé que puede estar, sé que puede haber, pero nada, tranquilo. Lo importante es que los chicos compitan sanamente, se diviertan sanamente, conozcan Esquel, los nuestros se integren. No, no lo veo desde ese punto de vista, pero sí hay un crecimiento técnico importante", remarcó.

Finalmente al ser consultado sobre la posibilidad de que los competidores locales lleguen a vestir la camiseta de la selección nacional, Bestene confirmó que esta instancia es clave y está muy cerca:

"Estamos a un paso, estamos a un paso, vamos a ver, si ganan acá, si hacen podio acá, están en el Mundial. El Mundial es muy pronto, en pocos meses más, vamos a ver".







M.G