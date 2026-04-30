Una esquelense detenida junto a otros 194 activistas en una misión solidaria a Gaza

La Global Sumud Flotilla ha hecho pública la lista de embarcaciones asaltadas y tripulantes secuestrados esta madrugada por las Fuerzas de Defensa de Israel. El operativo se ha desarrollado en aguas internacionales frente a las costas griegas, bajo la mirada de drones de Frontex y con los guardacostas griegos desoyendo los llamamientos de socorro emitidos por radio.

Se trata de 194 activistas de 33 nacionalidades. Son sanitarios, educadores, trabajadores de la construcción, del petróleo o estudiantes que llevaban ayuda humanitaria y tenían como principal objetivo romper el bloqueo genocida aplicado por el Estado de Israel contra el pueblo gazatí.

Otra embarcación ha sido asaltada y los miembros de la Armada israelí han destrozado el motor y los sistemas de comunicación para dejar después a la deriva la nave y su tripulación. Afortunadamente, han podido ser rescatados por el Open Arms, que hace funciones de soporte junto con el Arctic Sunrise de Greenpeace.

Cristina “Tití” Agüero, es integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, y de la Asamblea No a la Mina Esquel.

Como parte de la misión coordinada por las ONGs Open Arms y Greenpeace, un convoy terrestre que parte desde Mauritania, llevando ayuda humanitaria (abogados, profesionales de la salud, periodistas) para Gaza.

La comitiva busca tanto visibilizar el conflicto en la región, como llevar ayuda humanitaria con representantes de todo el mundo convocados por las organizaciones internacionales humanitarias.

Luego de lo sucedido en la madrugada de hoy, los familiares de las 194 personas aún no tienen noticias de las condiciones en que se encuentran, situación que se encentra siendo visibilizada en redes sociales, exigiendo mayores detalles..

SL