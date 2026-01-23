25°
Viernes 23 de Enero de 2026
Impulso al empleo en Esquel: gestionan la llegada de 7 empresas al Parque Industrial

Paula Botto confirmó que hoy ingresan los pliegos al Concejo Deliberante y solicitó una sesión extraordinaria para agilizar las radicaciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras un intenso trabajo técnico y administrativo de los últimos diez días, la Municipalidad de Esquel concretó la elaboración de los siete proyectos de ordenanza necesarios para la radicación de nuevas empresas en el Parque Industrial. La iniciativa, que busca dar una respuesta definitiva a firmas que esperan instalarse en la ciudad, fue enviada este mediodía al Concejo Deliberante para su tratamiento.

 

 

Paula Botto, directora de Desarrollo Productivo, explicó que el Ejecutivo trabajó de manera conjunta entre las áreas de Tierras Fiscales, Legales y Producción para pulir los expedientes tras las devoluciones de la Comisión de Legales del cuerpo legislativo. "Se elaboraron los 7 proyectos de ordenanza que se estarían elevando en el día de hoy para que sean evaluados por los concejales. Entendemos que ya es la última información del expediente", afirmó la funcionaria.

 

 

El pedido de una Sesión Extraordinaria

 

Dada la relevancia del desembarco de estas empresas para la economía local, el Ejecutivo municipal solicitará formalmente que el tema se trate mediante una sesión extraordinaria durante el mes de febrero.

 

 

"Creemos que sería importante dar una respuesta a las empresas durante febrero. Son 7 firmas que solicitaron radicarse y eso significa empleo para Esquel", enfatizó Botto. Si bien la realización de la sesión dependerá de la disponibilidad y el quórum de los ediles, la funcionaria se mostró optimista: "Venimos trabajando tanto con el oficialismo como con la oposición durante los últimos dos meses en que esto avance, así que entiendo que debería prosperar".

 

 

Rigurosidad técnica y beneficios impositivos

 

Botto subrayó que su gestión se centró en garantizar la prolijidad técnica de las adjudicaciones, un proceso complejo que debe cumplir con normativas específicas como la Ordenanza 100/21 y la 169, referida a beneficios impositivos.

 

 

"La adjudicación de tierras no es algo simple, es delicado. Mi trabajo fuerte fue en la parte técnica para que el proceso sea ordenado y no falte información", detalló. Asimismo, ratificó su total disposición para asistir al Concejo junto a la Comisión de Administración del Parque y el Órgano Asesor para despejar cualquier duda de los bloques.

 

 

F.P

 

 

