Viernes 23 de Enero de 2026
23 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Trevelin tendrá un encuentro solidario a beneficio de los brigadistas

Este domingo, la plaza del pueblo de molino tendrá a artistas con el fin de recaudar fondos y donaciones para el combate del fuego.
Este domingo a las 19 hs, la Plaza de Trevelin tendrá un encuentro cultural solidario con los brigadistas.

 

Con el lema "basta de quemar nuestros bosques", se recolectarán tanto donaciones como fondos para el arduo y largo trabajo que viene realizando los brigadistas en el Parque Nacional Los Alerces, y también con la Comarca, dada la magnitud de los hechos.

 

Anuncian la presentación de Oktubre, Afrodites, Ariel Manquipan, pero también micrófono abierto para quienes gusten dejar su mensaje en la causa.

 

También, se pondrá en contacto con familias afectadas para aportar a su reconstrucción.

 

