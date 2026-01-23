25°
Viernes 23 de Enero de 2026
CICAL: un espacio de formación y puertas abiertas que trabaja todo el año

Soraya Seitune, vicepresidenta de la institución, invitó a los vecinos a conocer la labor de los jóvenes en el sector agrario. Pese a la escasez de agua, el centro mantiene su dinámica de ingresos y atención constante.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Centro de Instrucción de Capacitación Laboral (CICAL) continúa consolidándose como un espacio fundamental de integración y aprendizaje en la ciudad. Con un esquema de trabajo que no se detiene durante el receso de verano, la institución reafirma su compromiso con la formación de jóvenes en el ámbito agrario y la producción local.

 

 

Soraya Seitune, vicepresidenta del CICAL, destacó que el centro permanece abierto a la comunidad durante todo el año. "Siempre la comunidad es bienvenida en el horario en que estamos en funcionamiento. Invitamos a que nos visiten, conozcan el espacio y observen a los chicos trabajar, que es un placer verlos en cada uno de los sectores", expresó.

 

 

El desafío de la producción y la falta de agua

 

Aunque el objetivo principal del CICAL es la formación, la producción de flores para el municipio es una marca registrada de la institución. Sin embargo, este ciclo presenta desafíos particulares: "Este año estamos viviendo una situación completamente anormal por la falta de agua. No ha habido mayor producción, pero siempre tuvimos stock y seguimos trabajando", explicó Seitune.

 

 

Inclusión y dinámica de ingresos

 

Una de las características distintivas del CICAL es que su ciclo no se rige por el calendario escolar tradicional en cuanto a su operatividad, ya que los docentes rotan sus licencias para asegurar que siempre haya parejas pedagógicas a cargo de los grupos.

 

 

Respecto a las vacantes, Seitune aclaró que los interesados pueden acercarse en cualquier momento del año. El proceso incluye:

 

 

  • Entrevistas y visitas: Las familias pueden contactarse directamente o a través de la Dirección de Inclusión (equipo de Alejandra).

     

 

  • Periodo de evaluación: Los ingresantes pasan por una etapa de prueba para ver en qué sector se sienten más cómodos. "El trabajo es dinámico; los docentes evalúan si les gusta el trabajo agrario, porque convengamos que no a todos les gusta", señaló.

     

 

  • Limitante del transporte: Seitune advirtió que el cupo muchas veces depende de la capacidad disponible en los vehículos de traslado para cada turno.

     

 

Un staff en formación permanente

 

Actualmente, el centro se encuentra gestionando nuevos ingresos, demostrando que la formación es un proceso continuo. Si el joven se siente a gusto y las condiciones pedagógicas se cumplen, pasa a formar parte definitiva del staff de personas en etapa de formación, un paso clave para su futuro laboral y desarrollo personal.

 

 

F.P

 

