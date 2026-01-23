25°
Viernes 23 de Enero de 2026
"Los plantines que embellecen la ciudad son producidos acá"

El Centro de Instrucción de Capacitación Laboral celebró la perforación de agua que permite continuar con su trabajo frente a la emergencia hídrica de la región.
El Centro de Instrucción de Capacitación Laboral celebró la perforación de agua que permite continuar con su trabajo frente a la emergencia hídrica de la región.

 

Con una inversión de 8 millones de pesos gestionados por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, el centro podrá reactivar sus invernáculos y la producción de plantines.

 

"Los plantines que embellecen la ciudad son producidos acá", explicó Fernando Cárdenas: "se acercó la Secretaria de Trabajo a brindarnos estas herramientas".

 

El proyecto, contó con el acompañamiento técnico del municipio en la perforación de agua necesaria, fue financiado mediante un aporte de 8 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Trabajo de la provincia del Chubut.

 

Cárdenas agradeció a todo el equipo puesto a disposición desde el Municipio, Provincia, las distintas áreas y especialmente: "en este momento también tenemos la dificultad que está pasando en toda la ciudad, la falta de agua, y ellos nos van a realizar una perforación".

 

SL

 

 

 

