El Centro de Instrucción de Capacitación Laboral celebró la perforación de agua que permite continuar con su trabajo frente a la emergencia hídrica de la región.

Con una inversión de 8 millones de pesos gestionados por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, el centro podrá reactivar sus invernáculos y la producción de plantines.

"Los plantines que embellecen la ciudad son producidos acá", explicó Fernando Cárdenas: "se acercó la Secretaria de Trabajo a brindarnos estas herramientas".

El proyecto, contó con el acompañamiento técnico del municipio en la perforación de agua necesaria, fue financiado mediante un aporte de 8 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Trabajo de la provincia del Chubut.

Cárdenas agradeció a todo el equipo puesto a disposición desde el Municipio, Provincia, las distintas áreas y especialmente: "en este momento también tenemos la dificultad que está pasando en toda la ciudad, la falta de agua, y ellos nos van a realizar una perforación".

SL