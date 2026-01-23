APAD Esquel: 34 años de compromiso

La Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados (APAD) representa un pilar fundamental en la comunidad de Esquel desde hace más de tres décadas. Fundada bajo el impulso de Rodolfo Quiroga y un grupo de colaboradores comprometidos, la asociación ha consolidado al CICAL como un espacio de contención y formación para personas con discapacidad a partir de los dieciocho años. Actualmente, la institución funciona con dieciséis operarios que realizan tareas pedagógicas y productivas. Sobre el valor de este espacio para quienes no tienen lugar en otros ámbitos, Cárdenas destaca que "tienen la facilidad de venir acá y sentirse acogidos en este lugar".

Uno de los hitos más relevantes es la posibilidad de que los concurrentes con más de veinte años de permanencia en la institución accedan a una jubilación, lo que representa un avance significativo en materia de derechos y seguridad social. El ingreso de nuevos integrantes está permanentemente abierto a la comunidad, sujeto a una evaluación conjunta entre la comisión directiva y el cuerpo docente para garantizar que cada aspirante encuentre actividades acordes a sus necesidades en el CICAL.

En términos de sustentabilidad económica, la institución mantiene un convenio estratégico con la Municipalidad de Esquel a través de la producción de plantines, lo que genera ingresos mensuales para la compra de herramientas e insumos. Si bien el fuerte actual es la huerta y la venta de huevos, las autoridades ya trabajan en la reactivación de la chocolatería y la implementación de talleres de panadería y apicultura.

Para fortalecer estas propuestas, se mantiene un contacto estrecho con la Secretaría de Trabajo a través de Paula Botto, con el fin de concretar los proyectos vinculados a la miel. La infraestructura edilicia cuenta con capacidad para recibir a más personas, por lo que el objetivo es ampliar la matrícula. Respecto a la colaboración con el municipio, el presidente asegura que "la verdad que el apoyo que tenemos es un contacto constante y de esa forma se pueden lograr muchas cosas más".

