25°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 23 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad CICALAPADEsquel
23 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

APAD Esquel: 34 años de compromiso

Fernando Cárdenas, presidente de la institución, destaca la labor diaria con jóvenes y adultos, los beneficios jubilatorios alcanzados y los proyectos de panadería y apicultura para este año.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados (APAD) representa un pilar fundamental en la comunidad de Esquel desde hace más de tres décadas. Fundada bajo el impulso de Rodolfo Quiroga y un grupo de colaboradores comprometidos, la asociación ha consolidado al CICAL como un espacio de contención y formación para personas con discapacidad a partir de los dieciocho años. Actualmente, la institución funciona con dieciséis operarios que realizan tareas pedagógicas y productivas. Sobre el valor de este espacio para quienes no tienen lugar en otros ámbitos, Cárdenas destaca que "tienen la facilidad de venir acá y sentirse acogidos en este lugar".

 

Uno de los hitos más relevantes es la posibilidad de que los concurrentes con más de veinte años de permanencia en la institución accedan a una jubilación, lo que representa un avance significativo en materia de derechos y seguridad social. El ingreso de nuevos integrantes está permanentemente abierto a la comunidad, sujeto a una evaluación conjunta entre la comisión directiva y el cuerpo docente para garantizar que cada aspirante encuentre actividades acordes a sus necesidades en el CICAL.

 

En términos de sustentabilidad económica, la institución mantiene un convenio estratégico con la Municipalidad de Esquel a través de la producción de plantines, lo que genera ingresos mensuales para la compra de herramientas e insumos. Si bien el fuerte actual es la huerta y la venta de huevos, las autoridades ya trabajan en la reactivación de la chocolatería y la implementación de talleres de panadería y apicultura.

 

Para fortalecer estas propuestas, se mantiene un contacto estrecho con la Secretaría de Trabajo a través de Paula Botto, con el fin de concretar los proyectos vinculados a la miel. La infraestructura edilicia cuenta con capacidad para recibir a más personas, por lo que el objetivo es ampliar la matrícula. Respecto a la colaboración con el municipio, el presidente asegura que "la verdad que el apoyo que tenemos es un contacto constante y de esa forma se pueden lograr muchas cosas más".

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Golpeó a su pareja menor de edad: La víctima fue hospitalizada y al agresor le encontraron cocaína
2
 El mapa del fuego en Los Alerces: 73 brigadistas cercados por el humo y el clima adverso
3
 Esquel abre el agua: comienza la preinscripción para la Escuela Municipal de Canotaje
4
 “El bosque no se quema solo”: Greenpeace denuncia un ecocidio en Chubut
5
 Emergencia ígnea en Los Alerces
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -