25°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 23 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Constelaciones familiaresBrasilJusticiaFamiliaNiñezPolíticas
23 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Comité de Diputados de Brasil aprueba la prohibición de las constelaciones familiares en el ámbito judicial

El proyecto de ley 2166/24 fundamenta la medida en la falta de validación científica de esta práctica y en los informes técnicos que advierten sobre riesgos de revictimización en procesos de familia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Comité de Seguridad Social, Asistencia Social, Infancia, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley 2166/24, el cual propone prohibir el uso de la constelación sistémica familiar en todas las áreas del Poder Judicial. La propuesta, redactada por la diputada Duda Ramos y respaldada por la ponente Silvia Cristina, alcanza también a los métodos alternativos de resolución de conflictos, donde esta práctica se utiliza actualmente en al menos dieciséis estados y en el Distrito Federal.

 

Según el informe aprobado por el comité, la decisión se sustenta en que la práctica es clasificada como pseudociencia por organismos técnicos como el Consejo Federal de Psicología de Brasil. La resolución legislativa señala que esta metodología no cuenta con la validación de las entidades competentes y que su aplicación en tribunales de familia conlleva riesgos éticos, legales y psicosociales. El texto oficial indica que se busca evitar la exposición de las personas a métodos que no garantizan rigor científico en sus procedimientos.

 

En cuanto a los casos de violencia doméstica, la fundamentación del proyecto cita datos del Mapa de la Violencia 2025 para contextualizar el escenario de vulnerabilidad de las mujeres en el país. El dictamen de la ponente sostiene que intentar una reconexión entre la víctima y el agresor, bajo las premisas de esta práctica, entra en contradicción con los protocolos de protección vigentes. El informe subraya que las entidades especializadas advierten sobre una posible reproducción de la violencia estructural al aplicar estos enfoques jerárquicos en el sistema legal.

 

Desde una perspectiva jurídica regional, medios especializados como Diario Judicial reportan que el debate en Brasil plantea si los enfoques interdisciplinarios en la justicia deben tener límites éticos y epistemológicos claros. Se informa que la crítica principal presentada en las audiencias radica en que el derecho no debería validar prácticas que puedan relativizar la palabra de las víctimas o diluir la responsabilidad de los agresores a través de narrativas simbólicas o místicas.

 

El proyecto de ley continúa ahora su tramitación de manera concluyente hacia la Comisión de Constitución y Justicia y Ciudadanía para su análisis técnico. Para que la prohibición sea efectiva y se convierta en ley nacional, el texto deberá completar el ciclo de aprobación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de Brasil. La discusión también ha sido elevada al Consejo de Derechos Humanos del país, donde se analiza el impacto de estas metodologías en la integridad de las mujeres.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Golpeó a su pareja menor de edad: La víctima fue hospitalizada y al agresor le encontraron cocaína
2
 El mapa del fuego en Los Alerces: 73 brigadistas cercados por el humo y el clima adverso
3
 Esquel abre el agua: comienza la preinscripción para la Escuela Municipal de Canotaje
4
 “El bosque no se quema solo”: Greenpeace denuncia un ecocidio en Chubut
5
 Emergencia ígnea en Los Alerces
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -