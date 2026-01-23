Taccetta: "Aportaremos los fondos necesarios para promocionar Esquel"

En medio de la emergencia ígnea que afecta a la región, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, se encuentra encabezando una agenda de trabajo directa con los sectores más perjudicados por el avance del fuego. Tras recorrer la zona y mantener contacto diario con pobladores y prestadores turísticos, el mandatario busca garantizar asistencia económica y un plan de reactivación para la localidad.

"Estuve la semana pasada en el Parque junto a los pobladores y los prestadores. Hablé con el gobernador sobre los beneficios que se plantearon desde la provincia y desde el Banco del Chubut para asistir a los más castigados", confirmó Taccetta. El objetivo es brindar un alivio financiero inmediato a quienes han visto interrumpida su actividad económica por el siniestro.

Articulación y apoyo internacional

El intendente destacó la importancia de la presencia del Estado Provincial en un momento crítico, agradeciendo puntualmente la gestión de Laura Mirantes por involucrarse en el Parque Nacional pese a las complicaciones existentes en otras localidades como Epuyén y El Hoyo. "Era difícil tomar la decisión de involucrarse siendo que es otra competencia, pero fue un pedido nuestro que el Estado Provincial esté presente", señaló.

Asimismo, Taccetta hizo un reconocimiento especial a la solidaridad transfronteriza: "Quiero agradecer a los bomberos de Chile, de la localidad de Palena, que estuvieron en la ciudad y se siguen ofreciendo para venir a combatir el fuego".

El plan para el "Día Después"

Mirando hacia el futuro cercano, el Ejecutivo municipal ya trabaja junto al Ente Mixto y las cámaras del sector para relanzar el destino Esquel. Aunque la prioridad absoluta es la extinción del fuego, el mandatario adelantó que el municipio inyectará fondos para promocionar la ciudad como sede turística regional.

"Queremos promocionar cada uno de los fines de semana largos que tenemos en el año, que son muchos, y aportar desde el Estado los fondos necesarios para esa promoción", explicó el mandatario. El plan incluirá beneficios directos para quienes elijan hospedarse en Esquel y tomen a la ciudad como base para disfrutar de toda la comarca.

Finalmente, Taccetta indicó que, una vez que la situación ígnea esté controlada, se anunciarán oficialmente las medidas: "En las próximas semanas, cuando el fuego no sea tan prioritario, empezaremos a anunciar estas medidas que tomamos desde el municipio de Esquel".

F.P