Taccetta ratifica el compromiso de Esquel con el equilibrio fiscal y la inversión privada

Un frente común ante la caída de recursos provinciales

El intendente Matías Taccetta brindó detalles sobre el reciente encuentro mantenido con el gobernador Ignacio Torres y el resto de los mandatarios municipales. El eje central de la reunión fue la situación económica de Chubut, marcada por una caída sostenida en los ingresos debido a factores externos. Según explicó el jefe comunal, la provincia ha transitado un proceso de desendeudamiento superior a los 300 millones de dólares para estabilizar las cuentas, aunque el panorama actual sigue siendo restrictivo por la baja en la producción petrolera y el estancamiento del dólar.

"La coparticipación no acompaña la inflación anual y eso hace que los ingresos tanto de provincia como de los municipios hayan bajado considerablemente y las obligaciones del Estado hay que cumplirlas", señaló Taccetta, justificando la necesidad de un consenso que priorice el equilibrio fiscal. El acuerdo busca evitar que las localidades dependan de aportes extraordinarios de la provincia para afrontar salarios, una práctica que el intendente calificó como una bomba de tiempo para cualquier administración.

Austeridad y gestión de los recursos públicos

Para el municipio de Esquel, este nuevo pacto no implica un cambio de rumbo, sino la ratificación de una política que se viene implementando desde el inicio de la actual gestión. El mandatario subrayó que la premisa es mantener cuentas equilibradas para garantizar la capacidad de inversión futura. En este sentido, la mirada está puesta en no comprometer recursos que el Estado no posee, especialmente en lo que respecta a acuerdos salariales y contrataciones de personal.

"Uno no puede comprometerse a algo que después genere un problema futuro, es lo que vemos en la mayoría de las gestiones en los últimos años y no queremos que suceda en esta gestión nuestra", afirmó el intendente. Durante la entrevista, destacó que en Esquel se ha logrado superar la inflación en los incrementos otorgados sin descuidar el patrimonio municipal, manteniendo una relación saludable con los gremios y limitando la incorporación de nuevos contratos para ganar eficiencia operativa.

El modelo de inversión por impuestos

Uno de los puntos más destacados por Taccetta fue la estrategia de incentivos fiscales para dinamizar el sector privado. La gestión local ha avanzado en la disminución de Ingresos Brutos y de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, bajo la premisa de cambiar inversión por impuestos. Este modelo ya se aplica en el sector turístico y se busca replicar en el parque industrial, donde siete empresas esperan el tratamiento de proyectos de ordenanza para radicarse en la ciudad.

"Bajamos los impuestos para que se genere más trabajo en el sector privado", sostuvo el mandatario, mencionando además beneficios para el sector del campo y la construcción. Esta política busca que la generación de empleo genuino compense la carga impositiva. Según el intendente, este esquema de administración permite que las obras visibles en Esquel se realicen mayoritariamente con recursos propios, ante la ausencia de fondos provenientes de Nación o Provincia.

Previsiones para el ejercicio 2026

De cara al calendario financiero de este año, Taccetta confirmó que se mantiene el descuento del 10% por el pago anual de impuestos hasta el 31 de enero. A pesar de algunas inquietudes sobre el porcentaje de bonificación, aclaró que el beneficio real para el vecino reside en evitar los incrementos trimestrales del valor del módulo, los cuales se ajustan según la inflación y los aumentos salariales.

"Todas las obras que planteamos para el 2026 y todas las adquisiciones de vehículos están hechas por la buena administración que tenemos en nuestra municipalidad", concluyó el jefe comunal, confirmando que el próximo 24 de febrero se llevará a cabo la licitación para la compra de una motoniveladora, una adquisición clave para los servicios locales financiada íntegramente con fondos propios.

E.B.W.