Jornada interinstitucional en Lago Rosario: trámites y servicios cerca de la comunidad

La Municipalidad de Trevelin reafirmó su compromiso con la descentralización administrativa mediante una intensa jornada operativa desarrollada en el Centro Comunitario de Lago Rosario. Este encuentro contó con la participación estratégica de organismos fundamentales como ANSES, PAMI, la Dirección de Pueblos Originarios y el RENAPER, permitiendo que los habitantes de la zona resolvieran trámites y consultas técnicas en su propio territorio.

La iniciativa buscó eliminar las barreras geográficas que habitualmente obligan a los residentes de los parajes a trasladarse hacia los centros urbanos para acceder a derechos básicos. Durante el transcurso del viernes, el equipo técnico brindó asesoramiento personalizado y gestionó diversas solicitudes en un entorno de cercanía, optimizando los tiempos de respuesta del Estado frente a las necesidades particulares de cada familia.

Esta acción se suma a las políticas de integración que ya habían permitido previamente el arribo del Banco Móvil a la localidad, consolidando un esquema de trabajo conjunto entre los distintos niveles gubernamentales. La presencia de autoridades locales, como la secretaria de Desarrollo Social y el coordinador de Parajes, junto al presidente de la Comisión Ancestral, subrayó la importancia de la articulación territorial para garantizar que las políticas públicas alcancen de manera efectiva a todos los sectores de la comunidad.

E.B.W.