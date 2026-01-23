23°
25°
Esquel, Argentina
Viernes 23 de Enero de 2026
23 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Spinetta Day: Segunda Edición

El Patio de la Casa del Piano, ubicado sobre la calle Conesa, será el escenario de un homenaje al "Flaco" este 23 de enero, en el marco de las celebraciones por el Día Nacional del Músico.
En conmemoración del Día Nacional del Músico, establecido por ley en homenaje al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, el espacio cultural La Casa del Piano lleva adelante la segunda edición del "Spinetta Day". El evento central tiene lugar en el patio del establecimiento, situado en la calle Conesa, entre Alsina y Roggero, donde se rinde tributo a la obra de la leyenda del rock nacional a través de una propuesta que recorre las diversas etapas de su carrera.

 

La jornada cuenta con la presentación del trío Puentes Amarillos, integrado por Cecilia Raposeiras en voz, Sebastian Staltari en guitarras y bajo, y Hernán Míguez en teclados. La formación se completa para esta ocasión especial con la participación del baterista Alberto González y diversos músicos invitados, quienes se suman para interpretar un repertorio que abarca desde los clásicos históricos hasta las composiciones más contemporáneas del artista.

 

El encuentro se desarrolla bajo la modalidad de contribución voluntaria, permitiendo el acceso comunitario a una jornada de alto valor artístico. Los asistentes participan del evento al aire libre, manteniendo la tradición de asistir con sus propias reposeras para disfrutar de una tarde dedicada a la memoria sonora y poética de uno de los referentes más influyentes de la cultura argentina.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

