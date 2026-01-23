Equipo cordillerano de Waterpolo participa en el Festival Acuático de Madryn

Puerto Madryn vuelve a convertirse en el epicentro del deporte de verano con la llegada de la segunda edición del Beach Waterpolo 2026, una de las actividades más atractivas dentro de los Juegos Antonio Torrejón. El evento se desarrollará durante las jornadas del sábado 24 y domingo 25 de enero en el sector de la curva de El Indio, un espacio que ya es referencia para locales y turistas. La organización corre por cuenta de especialistas de la disciplina que entrenan durante todo el año en la Asociación Myfanuy Humphreys y en Rawson, trabajando en conjunto con la Subsecretaría de Deportes municipal y el respaldo de Chubut Deportes.

En esta oportunidad, el torneo se disputa bajo el nombre de Copa Animal, una original propuesta donde cada equipo participante adopta una identidad basada en la fauna local. Los organizadores confirmaron que las inscripciones han superado las expectativas iniciales, alcanzando los setenta participantes distribuidos en las ramas masculina y femenina, además de los equipos mixtos. Este número de inscriptos asegura un nivel competitivo de relevancia y un espectáculo visual para quienes se acerquen a la costa a disfrutar del certamen, que comenzará sus acciones a partir de las diez y media de la mañana del sábado, ajustando su cronograma según la tabla de mareas para garantizar las mejores condiciones de juego en el mar.

Una de las grandes novedades para esta edición será la inauguración de una cancha inflable reglamentaria, adquirida para profesionalizar la actividad en aguas abiertas. La competencia contará con una destacada presencia regional. Desde la zona de la cordillera se presenta el equipo Lobos, el cual está conformado por los deportistas Julio Amico, Roberto Fusiman, Diego Donnantuoni, Franco Ferretti y Alexis Espósito. Junto a ellos, se darán cita jugadores provenientes de Comodoro Rivadavia, Esquel, Bariloche, Rosario, Trelew y Rawson, quienes bajo sus respectivos nombres faunísticos garantizarán un fin de semana a puro deporte acuático frente al escenario natural del Golfo Nuevo.

E.B.W.