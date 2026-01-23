La 25 a pleno: en Esquel los viernes son de peatonal, música y feria

La calle 25 de mayo, entre Rivadavia y 9 de julio, se transformó este viernes 23 en el epicentro de una celebración que unió a la comunidad en un ambiente relajado y festivo. Desde las 17 horas, el centro de Esquel vibró con una energía diferente bajo la luz dorada de la tarde, permitiendo que tanto residentes como visitantes disfrutaran de la calidez del verano hasta pasadas las 21. La música fue el hilo conductor de la jornada, gracias a la voz de Renata Poblete y el ritmo del DJ Claudio, quienes lograron crear el clima perfecto para que el paseo se convirtiera en un verdadero plan familiar al aire libre.

A lo largo de la cuadra, la feria desplegó un abanico de creatividad y talento local que sorprendió a los caminantes con su gran variedad de propuestas. Los puestos ofrecieron desde tablas de madera con diseños únicos y piezas de bijouterie artesanal hasta opciones sustentables fabricadas con materiales reciclados, cosmética natural y textiles para todos los gustos.

Entre bolsos, lentes de sol y perfumes, el movimiento constante de gente reflejó el éxito de una propuesta que celebra el trabajo de nuestros artesanos y manualeros. Fue, sin dudas, una de esas tardes donde en el centro se respira alegría, confirmando que la combinación de arte, diseño y buen clima es la fórmula ideal para disfrutar de la ciudad.

E.B.W.