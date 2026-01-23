23°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 23 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad FeriaPeatonalEsquel
23 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La 25 a pleno: en Esquel los viernes son de peatonal, música y feria

Vecinos y turistas compartieron una jornada llena de vida en el corazón de la ciudad, donde el diseño local y las melodías con aire de verano  fueron los protagonistas de un viernes especial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La calle 25 de mayo, entre Rivadavia y 9 de julio, se transformó este viernes 23 en el epicentro de una celebración que unió a la comunidad en un ambiente relajado y festivo. Desde las 17 horas, el centro de Esquel vibró con una energía diferente bajo la luz dorada de la tarde, permitiendo que tanto residentes como visitantes disfrutaran de la calidez del verano hasta pasadas las 21. La música fue el hilo conductor de la jornada, gracias a la voz de Renata Poblete y el ritmo del DJ Claudio, quienes lograron crear el clima perfecto para que el paseo se convirtiera en un verdadero plan familiar al aire libre.

 

A lo largo de la cuadra, la feria desplegó un abanico de creatividad y talento local que sorprendió a los caminantes con su gran variedad de propuestas. Los puestos ofrecieron desde tablas de madera con diseños únicos y piezas de bijouterie artesanal hasta opciones sustentables fabricadas con materiales reciclados, cosmética natural y textiles para todos los gustos.

 

 

 

Entre bolsos, lentes de sol y perfumes, el movimiento constante de gente reflejó el éxito de una propuesta que celebra el trabajo de nuestros artesanos y manualeros. Fue, sin dudas, una de esas tardes donde en el centro se respira alegría, confirmando que la combinación de arte, diseño y buen clima es la fórmula ideal para disfrutar de la ciudad.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un avión de guerra británico sobrevoló impunemente la Base Antártica San Martín
2
 Golpeó a su pareja menor de edad: La víctima fue hospitalizada y al agresor le encontraron cocaína
3
 “El bosque no se quema solo”: Greenpeace denuncia un ecocidio en Chubut
4
 Impulso al empleo en Esquel: gestionan la llegada de 7 empresas al Parque Industrial
5
 Incendio en Los Alerces: frentes críticos y condiciones extremas
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -