23°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 23 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio Activo PNLAChubut
23 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El incendio en Los Alerces amenaza Villa Lago Rivadavia: Esquel envía bomberos y brigadistas nacionales refuerzan el combate

Las llamas se reactivaron con fuerza esta tarde debido al calor y el viento. Dos dotaciones de Esquel se sumaron al operativo para proteger las viviendas, mientras continúa la asistencia urgente a las familias rurales afectadas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota


La situación en el Parque Nacional Los Alerces atraviesa su momento más delicado desde el inicio del siniestro. Durante la tarde de este viernes, las condiciones meteorológicas extremas provocaron que el fuego se reactivara con gran intensidad, avanzando peligrosamente hacia el sector de Villa Lago Rivadavia. Esta situación obligó al envío inmediato de dos dotaciones del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esquel, quienes se sumaron al trabajo de los brigadistas que arribaron desde distintos puntos del país para proteger las estructuras y contener el avance de las llamas en las zonas de interfase.

 

El operativo, que ya cuenta con el apoyo de 19 medios aéreos y más de 250 brigadistas, se concentra actualmente en la construcción de cortafuegos y tareas de enfriamiento cerca de las viviendas, donde seis familias ya fueron evacuadas de forma preventiva. A pesar de la complejidad del terreno y la fuerza del viento, los equipos de emergencia mantienen un monitoreo permanente para garantizar la seguridad de los vecinos. 

 

De manera paralela a la lucha contra el fuego, equipos técnicos de Parques Nacionales, el INTA y la provincia del Chubut trabajan en el terreno asistiendo a los pobladores rurales. La pérdida de forraje y la destrucción de infraestructura ganadera han sido significativas, por lo que se ha iniciado la entrega de alimento balanceado, tanques de agua y materiales de construcción para corrales. Esta asistencia integral busca sostener la actividad de las familias mientras los combatientes y las nuevas dotaciones de refuerzo intentan frenar un avance ígneo que no da tregua en la cordillera.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un avión de guerra británico sobrevoló impunemente la Base Antártica San Martín
2
 Golpeó a su pareja menor de edad: La víctima fue hospitalizada y al agresor le encontraron cocaína
3
 “El bosque no se quema solo”: Greenpeace denuncia un ecocidio en Chubut
4
 Impulso al empleo en Esquel: gestionan la llegada de 7 empresas al Parque Industrial
5
 Incendio en Los Alerces: frentes críticos y condiciones extremas
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -