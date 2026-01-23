17°
23 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Máxima alerta en Villa Lago Rivadavia por el avance implacable del fuego

Las extremas condiciones meteorológicas obligan al Gobierno del Chubut a intensificar el operativo de contención con más de 170 brigadistas y 14 medios aéreos para proteger a la comunidad local.
El recrudecimiento de las condiciones climáticas en la región cordillerana ha puesto en jaque los esfuerzos de contención, obligando a un despliegue sin precedentes en las inmediaciones de Villa Lago Rivadavia. El Gobierno del Chubut determinó este viernes un refuerzo inmediato de los recursos operativos debido a la combinación crítica de temperaturas elevadas y ráfagas de viento intensas que favorecen la propagación de las llamas. El incendio, que tuvo su origen a principios de diciembre tras una tormenta eléctrica en el Parque Nacional Los Alerces, ya ha consumido una superficie superior a las 15.000 hectáreas de bosque nativo y mantiene una trayectoria preocupante hacia zonas pobladas.

 

La situación actual en el terreno demanda una coordinación milimétrica entre diversos organismos para frenar el avance del foco ígneo. En estos momentos, un contingente compuesto por 174 brigadistas y bomberos voluntarios trabaja de forma ininterrumpida junto a fuerzas de seguridad y equipos de logística. Este despliegue humano se ve respaldado desde el aire por una flota de catorce aeronaves, entre recursos nacionales y provinciales, que concentran sus descargas en los puntos más críticos de la línea de fuego para intentar mitigar la intensidad del calor y permitir el avance de las cuadrillas terrestres.

 

Como medida de seguridad prioritaria, las autoridades procedieron a la evacuación preventiva de 15 personas, asegurando la integridad física de las familias ante la proximidad del humo y las llamas. El esquema de trabajo integra el esfuerzo del Sistema Nacional de Manejo del Fuego con la asistencia de brigadas provenientes de otras provincias, conformando un frente unido contra uno de los escenarios climáticos más adversos que ha enfrentado la provincia en los últimos años. El monitoreo permanece activo durante las 24 horas, mientras se garantiza asistencia sanitaria y apoyo logístico a todas las comunidades que se encuentran bajo la amenaza directa del siniestro. 

 

 

 

E.B.W. 

 

