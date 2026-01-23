17°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 24 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
23 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

PNLA: resuelven la intervención mediante un comité

"Con el objeto de asegurar la regularización de su funcionamiento institucional, operativo y administrativo, así como la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos", detallan. El comunicado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Administración de Parques Nacionales (APN) resolvió disponer la intervención del Parque Nacional Los Alerces, con el objeto de asegurar la regularización de su funcionamiento institucional, operativo y administrativo, así como la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos.

 


La misma será ejercida por un Comité de Intervención, el cual asumirá transitoriamente las funciones y atribuciones propias de la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, conforme la normativa interna vigente, hasta tanto se disponga lo contrario.

 


La medida se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea declarada en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales y se vincula a la necesidad de fortalecer la gestión institucional y el desarrollo de las acciones operativas desplegadas frente a dicha situación excepcional en el Parque Nacional Los Alerces.

 


En ese marco, se realizó una evaluación integral de la situación por parte de la delegación institucional incorporada al Comando Operativo desde el 6 de enero, encabezada por el titular de la APN, Sergio Álvarez, junto al director nacional de Operaciones, José Albrizio; el director regional Sur de la Dirección Nacional de Operaciones, Damián Mujica; y el director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), Ariel Amthauer.

 


Como resultado de dicha evaluación, se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional, a fin de asegurar la regularización del funcionamiento
institucional, operativo y administrativo del Parque Nacional Los Alerces, área integrante del Sistema Federal de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.

 


Asimismo, ante la existencia de actuaciones judiciales de público conocimiento radicadas ante la Fiscalía Federal de Esquel, Provincia del Chubut, y sin perjuicio de las competencias propias del Poder Judicial, la Administración de Parques Nacionales dispuso extremar los recaudos institucionales y adoptar las medidas que resulten conducentes dentro del ámbito de sus competencias, a los fines de preservar el adecuado funcionamiento del área protegida.

 


En ese contexto, y con el objeto de garantizar una gestión eficaz, coordinada y orientada al cumplimiento de los fines de conservación, protección, manejo sustentable y uso público
previstos por la Ley N° 22.351, la intervención permitirá fortalecer la conducción integral del área, asegurar la debida ejecución de las políticas institucionales y atender adecuadamente la situación excepcional en curso.

 


El comunicado fue enviado a las 22:22 horas del 23 de enero de 2026.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un avión de guerra británico sobrevoló impunemente la Base Antártica San Martín
2
 Impulso al empleo en Esquel: gestionan la llegada de 7 empresas al Parque Industrial
3
 Golpeó a su pareja menor de edad: La víctima fue hospitalizada y al agresor le encontraron cocaína
4
 “El bosque no se quema solo”: Greenpeace denuncia un ecocidio en Chubut
5
 Incendio en Los Alerces: frentes críticos y condiciones extremas
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 PNLA: resuelven la intervención mediante un comité
5
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -